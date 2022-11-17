Утверждены мандаты еще двух депутатов Сейма от СЗК и "Стабильности"

В четверг, 17 ноября, депутаты Сейма на внеочередном заседании утвердили мандаты депутатов Гундара Даудзе (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) и Екатерины Дорошкевич ("Стабильность").

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Председатель Сейма Эдвард Смилтенс поздравил парламентариев с началом работы Сейма в полном составе из 100 депутатов.

Даудзе был единственным депутатом, который не присутствовали на первом заседании нового парламента. Свое отсутствие он объяснил болезнью.

В свою очередь, Дорошкевич приступит к обязанностям вместо депутата партии "Стабильность" Надежды Третьяковой, которая спустя всего несколько часов после принесения присяги заявила о сложении мандата. Дорошкевич занимает второе место по количеству голосов в Латгальском избирательном округе.