Утверждены новые директоры департаментов Рижской думы: Ракстиньш, Крастиньш, Пурмале

В пятницу, 29 мая, временная администрация Рижской думы утвердила в должностях директоров нескольких департаментов Рижской думы, сообщили DELFI в пресс-службе мэрии столицы.

С 1 июня директором Финансового департамента назначен Улдис Ракстиньш, который уже с 2000 года занимал в самоуправлении должности, связанные с руководством экономикой и финансами, с ноября 2019 года У. Ракстиньш исполнял обязанности директора Финансового департамента.

Директором Департамента городского развития с 1 июня утверждена Илзе Пурмале, которая с октября 2019 года исполняла обязанности директора департамента. С 2001 года работа И. Пурмале связана с планированием городской среды Риги и развитием города, она занимала различные должности в самоуправлении.

В свою очередь, директором Департамента образования, культуры и спорта с 1 июня утвержден Марис Крастиньш. Он имеет степень бакалавра политологии, а также квалификацию юриста и степень магистра по общественным наукам в управлении обществом. Он работал и в Министерстве по делам самоуправлений, и в Министерстве по особым делам. Более пяти лет он руководил Центром содержания образования и экзаменации Министерства образования и науки. В 2015 году занял должность заместителя государственного секретаря Министерства окружающей среды и регионального развития по вопросам информационно-коммуникационных технологий, До января 2019 года был руководителем бюро премьер-министра.

Комиссия по отбору кандидатов на должность директора Финансового департамента оценивала семерых претендентов, на должность директора Департамента городского развития — 15 претендентов, а на должность директора Департамента образования, культуры и спорта — восемь претендентов.

Кандидатам были выдвинуты такие требования как степень магистра в той области, которая обеспечивает совокупность знаний и компетенций для конкретной должности, соответствующий опыт работы (желательно не менее, чем двухлетний опыт на руководящей должности и опыт в сфере, которая связана с деятельностью департамента) и безупречная репутация.

Также учитывалось знание языков, понимание сфер деятельности самоуправления и департамента, хорошие навыки коммуникации, аргументирования и презентаций, точность и аналитическое мышление. В соответствии с этими критериями при оценке заявок, CV, видении развития департамента, публичной информации, а также очных интервью Улдис Ракстиньш, Илзе Пурмале и Марис Крастиньш получили больше всего пунктов.