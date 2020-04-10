Утверждены репатриационные рейсы SmartLynx в Латвию

Утверждены репатриационные рейсы авиакомпании SmartLynx Airlines, которыми жителей стран Балтии доставят в Ригу из Тенерифе, Ниццы, Копенгагена и Стокгольма, сообщает LETA.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Согласно информации на домашней странице Министерства сообщения, утверждены рейсы Тенерифе — Копенгаген — Рига и Ницца-Стокгольм-Рига.

Рейс MYX8422 вылетит с Тенерифе (Испания) 16 апреля в 12.30, чтобы в 19.00 приземлиться в Копенгагене (Дания), откуда в 20.00 вылетит в Ригу и приземлится в Рижском международном аэропорту в 22.30. Самолет отправится по маршруту Рига-Копенгаген-Тенерифе 15 апреля в 10.00.

В свою очередь, рейс LYX8524 вылетит из Ниццы (Франция) 15 апреля в 16.00 и приземлиться в Стокгольме (Швеция) в 19.00, откуда в 19.50 вылетит в Ригу и приземлится в Рижском аэропорту в 22.00. По маршруту Рига-Стокгольм-Ницца самолет вылетит 15 апреля в 10.45.

Организатор перевозок, туристическое агентство Atlantic Travel обязалось доставить всех пассажиров из аэропорта до места жительства или государственной границы.

Cогласно информации на домашней странице Atlantic Travel, билеты на рейсы стоят, начиная от 179 евро.