Утверждены в должностях главные редакторы Латвийского ТВ и Латвийского радио

Совет по общественным электронным средствам массовой информации утвердил в должности главного редактора Латвийского радио Аниту Брауну, а в должности главного редактора Латвийскрго телевидения — Сигиту Року.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Анита Брауна возглавляет Отдел расследовательской журналистики Латвийского радио, а Сигита Роке является бывшим членом правления Латвийскрго телевидения.

Совет принял решение, заслушав членов правления Латвийского радио и Латвийского телевидения, а также обеих кандидатов в должности.

"Это исторический момент, поскольку это новая должность в обоих общественных медиа, что означает существенные перемены в деятельности обоих предприятий. Совету было важно заслушать планы руководства LR и LTV, чтобы главные редакторы были обеспечены всем необходимым для исполнения обязанностей, а также ознакомиться с мотивацией и приоритетами обеих кандидатов", — сказал председатель совета Янис Сикснис.

Член Совета по общественным электронным средствам массовой информации Янис Эглитис сообщил в Twitter, что решение было принято единогласно, а также подтвердил, что независимость главных редакторов будет гарантирована. Оба главных редактора обещали поддерживать диалог с общество при принятии решений.

Согласно Закону о Совете по общественным электронным средствам массовой информации и его управлении главных редакторов сроков на пять лет утверждает сам Совет. Однако предлагают кандидатов правления самих медиа. Брауна и Рока были выдвинуты в должности по итогам открытых конкурсов, организованных в LR и LTV.

Закон устанавливает, что главный редактор — это лицо, отвечающее за формирование и реализацию редакционной политики общественного медиа и за редакционные решения общественного медиа. В принятии редакционных решений главный редактор независим от правления общественного медиа.

Оба главных редактора вступают в должности в год, когда в Латвии пройдут очередные парламентские выборы.