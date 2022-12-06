Увеличено финансирование на гражданскую одежду для телохранителей президента и других политиков
Foto: Valsts policija

Правительство поддержало предложение Министерства обороны в связи с инфляцией увеличить объемы компенсаций на покупку гражданской одежды телохранителям президента и других высокопоставленных чиновников. Это относится только к тем телохранителям, которые выполняют свои обязанности в гражданской одежде.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Планируется также увеличить количество единиц компенсируемой одежды.

Компенсация представителям Военной полиции, которые выполняют обязанности телохранителей, предоставляется раз в год.

Минобороны считает, что количество единиц компенсируемой одежды необходимо пересмотреть с учетом нагрузки военных. Они носят оружие под одежды и на одежде, и это тоже способствует износу одежды, она изнашивается чаще, чем раз в год, и телохранители должны обновлять гардероб за свой счет.

Компенсацию планируется увеличить на все предметы одежды от пальто до перчаток. Например, сейчас компенсация на пальто — всего 92,49 евро, а планируется сделать ее 215 евро.

Деньги будут выделены из бюджеты Минобороны.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары