Увеличено финансирование на гражданскую одежду для телохранителей президента и других политиков

Правительство поддержало предложение Министерства обороны в связи с инфляцией увеличить объемы компенсаций на покупку гражданской одежды телохранителям президента и других высокопоставленных чиновников. Это относится только к тем телохранителям, которые выполняют свои обязанности в гражданской одежде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Планируется также увеличить количество единиц компенсируемой одежды.

Компенсация представителям Военной полиции, которые выполняют обязанности телохранителей, предоставляется раз в год.

Минобороны считает, что количество единиц компенсируемой одежды необходимо пересмотреть с учетом нагрузки военных. Они носят оружие под одежды и на одежде, и это тоже способствует износу одежды, она изнашивается чаще, чем раз в год, и телохранители должны обновлять гардероб за свой счет.

Компенсацию планируется увеличить на все предметы одежды от пальто до перчаток. Например, сейчас компенсация на пальто — всего 92,49 евро, а планируется сделать ее 215 евро.

Деньги будут выделены из бюджеты Минобороны.