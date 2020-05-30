Увеличилась доля латвийцев, согласных чествовать легионеров Латышского легиона Waffen SS

За последние 20 лет в Латвии немного увеличилась удельная доля жителей, которые считают, что необходимо чествовать служивших во время Второй мировой войны в Латышском легионе Waffen SS, свидетельствуют данные опроса агентства SKDS.

В рамках проведенного в марте опроса общественного мнения выяснилось, что 52% жителей Латвии считают, что легионеров необходимо чествовать. В том числе 20% респондентов полностью согласны с этим утверждением, 32% - скорее согласны.

32% опрошенных не согласны с тем, что легионеров необходимо чествовать. В том числе 16% - полностью не согласны, 16% - скорее не согласны.

У 17% опрошенных нет мнения по этому вопросу.

С начала проведения регулярных опросов на эту тему, то есть с 1999 года, доля считающих, что легионеров необходимо чествовать, выросла: в 1999 году она составляла 46% опрошенных, в 2009 году - 51%, в 2014 году - 50%. Доля несогласных снизилась с 38% в 1999 году до 32% в 2020 году.