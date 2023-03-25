Увеличить шансы на спасение жизни: со следующего года в общественных местах появятся дефибрилляторы

В мае прошлого года правительство постановило, что с 1 января 2024 года в общественных местах должны находиться дефибрилляторы — это может увеличить шансы спасти чью-то жизнь. До реализации этой идеи осталось всего семь месяцев. В Министерстве здравоохранения в эфире Земгальского регионального телевидения признали — замысел всё еще на стадии согласования. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

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Бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) ежегодно проводят примерно 450 реанимаций. Дефибрилляция необходима каждому третьему пациенту. Как сообщила директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, правительство приняло решение об установке дефибрилляторов в общественных местах в мае прошлого года.

В Минздраве заявили, что пока проводится подготовка нормативных актов. Один дефибриллятор стоит до 2000 евро. По словам представителя Минздрава Саниты Янки, зарядка такого аппарата стоит около 300 евро, сам дефибриллятор может работать 4-6 лет. Однако пока неизвестна общая сумма закупки дефибрилляторов.

Автоматизированные внешние дефибрилляторы уже установили такие коммерсанты как Rimi и Ikea, поддерживают идею и другие торговые центры. Установил устройства и Национальный театр, рассказал его директор Янис Вимба.

"У нас таких уже два. Нам нужно быть по возможности более безопасными. Кроме того, четыре пятых части работников театра прошли курсы Общества самаритян. В том числе те, кто не водит автомобиль. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости не растеряться и попытаться помочь людям, которым нужна помощь", — подчеркнул он.

Появятся ли дефибрилляторы в общественных местах через 7 месяцев? Министерство здравоохранения говорит, что по этому вопросу еще нужны дискуссии. В первую очередь дефибрилляторы установят в супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и местах проведения крупных мероприятий.

Учебным заведениям — за исключением детских садов и первых классов, а также медучреждений — дополнительные дефибрилляторы покупать не придется.