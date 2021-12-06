Увеличивается число классов, уходящих из-за Covid-19 на удаленное обучение
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На прошлой неделе больше всего учащихся средней школы были отправлены на удаленное обучение в Даугавпилсе, сообщила LETA старший эксперт Государственной службы качества образования Яна Вейнберга.

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C 29 ноября по 3 декабря на дошкольном уровне на карантин чаще всего отправляли воспитанников детсадов Риги.

В общей сложности из-за Covid-19 на карантин были отправлены 1,57% детсадовских групп, что больше, чем на позапрошлой неделе. Еще 0,99% групп занимаются частично удаленно.

На уровне основного образования (1-9 классы) на удаленное обучение чаще всего отправляли школьников в Риге, Даугавпилсе и Елгаве. В Сигулдском крае дистанционно чаще всего занимались ученики 1-6-х классов.

На ступени основного образования удаленно учились 3,87% классов, что больше, чем на позапрошлой неделе. Еще 0,81% классов учатся частично удаленно.

На ступени среднего образования чаще всего находятся на удаленном обучение даугавпилсские старшеклассники. По всей стране удаленное обучение установлено для 1,6% старших классов, еще в 1,9% случаев установлено частично дистанционное обучение. На этой ступени образования показатели тоже выше, чем на позапрошлой неделе.

Удаленно учится и часть воспитанников профессиональных образовательных учреждений. На ступени основного образования в одном случае удаленно учится весь класс, в 39 случаях — часть класса. На ступени среднего профессионального образования на удаленку ушли полностью 28 классов, частично — 12 классов. Чаще всего дистанционно учатся воспитанники образовательных учреждений профессионального направления в Даугавпилсе, Ропажском и Огрском краях.

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