Увеличивается родительское пособие для работающих в декретном отпуске пап и мам

В окончательном чтении Сейм сегодня принял поправки к закону Par maternitātes un slimības apdrošināšanu ("О страховании материнства и болезни"), которые увеличат с 30% до 50% долю родительского пособия для получателя, который во время отпуска по уходу за ребенком работает.

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Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

До сих пор законом было установлено, что получателю родительского пособия (отцу, маме, опекуну), который во время отпуска по уходу за ребенком работает или во время отпуска по уходу за ребенком получает доходы как самозанятое лицо, выплачивается только 30% от начисленного родительского пособия. Теперь сумма выплат будет увеличена до 50%.

Депутаты поясняют, что принятые изменения решат проблемы дефицита рабочей силы и сократят теневую экономику.

Напомним, что родительское пособие выплачивается одному из родителей, работающему по найму или самозанятому. Пособие назначается до достижения ребенком одного года или полутора лет.

Мать и отец должны договориться между собой о том, кто будет получать пособие.

Размер пособия зависит от заработной платы заявителя, с которой рассчитываются взносы на социальное страхование, и от выбранной продолжительности получения пособия.

Женщина, которая на день назначения пособия не является работником по найму или самозанятым лицом, может получать родительское пособие на ребенка, если ей было предоставлено пособие по материнству на этого же ребенка.