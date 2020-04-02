"Уверена, мы выберемся и довольно удачно!" Илзе Винькеле отвечает на самые больные вопросы о Covid-19

Почему так отличается статистика стран Балтии?

Мы тестируем больше населения, чем в Литве и Эстонии. Эстония только сейчас нагоняет нас по тестированию. Мы расширяем круг тестирования, что признается одним из самых важных инструментов для возможности прервать цепочки инфекций. Более двух недель назад стали проверять симптоматических пациентов больниц, следуя советам нашего главного инфекциониста Уги Думписа. Уже начинаем тестировать и пациентов семейных врачей, у которых простые симптомы "простуды" даже если они не были за рубежом и не знают, были ли в контакте с больными.

Как попасть на "бесплатные" анализы?

Надо позвонить своему врачу и рассказать о проблемах. Именно он решает, надо ли слать пациента на анализы, и выписывает лечение. Потом человек звонит на 8303 и записывается на определенное время и место (поближе к месту жительства). Сейчас и в регионах появилась возможность сдать анализы. На дом выезжают взять анализы лишь в случае, если человек пожилой и в состоянии, когда не рекомендуется самому куда-то ехать.

Каким профессиям бюджет оплачивает анализы?

Медикам, полиции, таможенникам, журналисты, работникам центров социальной помощи и пансионатов, пациентам пансионатов из группы риска. На сегодня максимальная возможность Латвии — 1500 тестов в сутки. Реально такой цифры мы еще не достигали, хотя более тысячи было. Сейчас закуплено оборудование для центральной лаборатории, которое позволит еще расширить объемы.

Также ждем новые материалы для экспресс-тестирования, которое будет доступно после середины апреля — мы уже встали в очередь. Специалисты советуют использовать их в больницах, чтобы определить заражение за 45 минут.

Сколько заболевших среди медиков?

На среду — около 20 человек, среди которых много стоматологов. На этой неделе разворачивается обширное тестирование медиков. В первую очередь, у работающих в приемном покое, интенсивной терапии и реанимации.

Сколько врачей отказались работать из страха?

Есть информация, что семейные врачи или больницы отказываются принять пациента, который, возможно, инфицирован. Конкретное число не назову — ситуация меняется. Сперва человек боится, потом ему все разъясняют коллеги из SPKC и инфектологи из министерства. Больницам помогают организовать работу по-новому, дают точные указания к действию. Информация — мощный помощник в борьбе со страхами. Полицейскими методами тут ничего не добьешься. Мы идем путем информирования и помощи.

Принято решение до 14 апреля в государственных и региональных больницах ощутимо уменьшить планирование операций, которые можно отложить на пару недель. Оставляем помощь при неотложных ситуациях, онкологическим пациентам, ВИЧ-инфицированным, беременным и другим определенным категориям. Причина в том, что, к сожалению, из-за нехватки медиков мы не можем быть уверенными, что сестра или врач работают только в одной больнице или амбулаторно. Если у медика несколько рабочих мест, возможность переноса инфекции возрастает.

Есть опасность вала обострений "обычных" болезней?



Переусердствовать с ограничениями тоже нельзя. Ведь мы будем жить и после кризиса. Поэтому взвешиваем каждое, пытаясь смоделировать последствия, которые оно может принести в будущем. Такой тяжелый выбор мне приходится делать каждый день. Это не легкая прогулка по парку. Именно поэтому отсрочка по медицинским услугам спланирована до 14 апреля, а дальше следим за ситуацией, собираем информацию у поликлиник и частных учреждений, анализируем и будем принимать решение — что надо расширить. Или ситуация такая, что ограничения надо еще продлить на неделю.

Каких медиков ждет прибавка 50% к зарплате?

Мы говорим о работе, которая уже сделана. За март мы точно можем определить, кто из медиков работал непосредственно с инфицированными — буквально стояли на передовой. Их и ждет финансовое награждение. В апреле и мае премии выделены большему количеству медиков, потому что с распространением инфекции вырастет число врачей и медсестер, которые будут оказывать медпомощь заболевшим.

Могут ли работать вместе более двух человек?

Ограничения на собрания людей не распространяются на тех, кто должен выполнять профессиональные обязанности. Если вы видите, что четыре монтера чинят электричество, это законно. Правда, в этом случае очень вырастает ответственность работодателя. Чтобы и средства дезинфекции работникам были доступны, и люди с симптомами не выходили на работу.

Поможет ли государство оплатить дезинфекцию домов?

На мой взгляд, это ответственность самоуправлений. А они у нас очень разные. Есть такие чемпионы, как Цесис, которые смогли создать для своих жителей и помощь в организации самоизоляции для людей, у кого нет такой возможности и помещения. И помощь с доставкой продуктов. Сигулда — тоже отличники. А есть самоуправления, которые единственное, что могут сделать, это звонить министру и плакать, что ничего не могут сделать.

Будут ли продлевать ЧС на три месяца?

Я еще не заявляла, что ее продлят. По закону, возможность объявить чрезвычайную ситуацию дается два раза. Максимальный срок — три месяца. Это такая юридическая конструкция. Первый раз мы использовали. Сейчас, очевидно, что нам придется продлить ЧС. На мой взгляд, целесообразно изначально установить максимальный законный срок, чтобы потом не принимать отдельного решения. И общими усилиями делать все, чтобы этот срок сократить и снять ограничения, например, через месяц.

Какие признаки того, что скоро все закончится?

Мы видим, что Китай справился. Ограничения они снимают, производство восстанавливают — возвращаются к нормальной жизни. Германия очень осторожна по поводу запретов и ограничений, чтобы, спасая жизни, не убить экономику. Наш возврат к нормальной жизни — это не политическое решение, а результат анализа инфектологов и эпидемиологов. Как только они скажут что инфицирование снизилось и можно устранять ограничения, мы это сразу и сделаем.

Могут ли ввести карантин в некоторых местах Латвии?

Мы не исключаем такой возможности. Все зависит от распространения инфекции, возможности ее контроля и законопослушности жителей. Если по выходным дням мы не активизиурем массовые экскурсии и шашлыки в компаниях, тогда возможность карантина отдаляется. Если мы продолжаем жить как раньше — собираться в парках и устраивать вечеринки — вероятность карантина возрастает.

Что нового в борьбе Латвии с пандемией?

Чтобы ситуация не буксовала, мы перенаправляем поток обращений на семейных врачей — там человек может без промедления получить направление на анализ. Также мы начинаем тестировать тех, кто уже выздоровел. Таких у нас уже около 30 человек. Чтобы четко зафиксировать выздоровление, надо сдать два теста с промежутком не менее четырех дней, оба должны быть негативными.

Где находится мозговой центр борьбы с Covid-19?

Самое компетентное место по коронавирусу — Центр контроля и профилактики заболеваний. Там очень информированные и компетентные работники, которые могут дать алгоритмы по организации работы всех отраслей в новых обстоятельствах. Например, они разработали указания работы торговли, общественного транспорта, образования… В министерстве здравоохранения тоже собрана лучшая в мире команда по выходу из кризиса — горжусь своими коллегами, они реальные герои.

Стало ли здравоохранение приоритетом Латвии?

Сейчас все ждут чудес от системы здравоохранения. Ведь каждый чувствует себя под опасностью заражения и хочет знать, что получит помощь. Но посмотрим, как все будет развиваться после того, как пройдем кризис. А я уверена, что мы из него выберемся и довольно удачно в этой ситуации. Тогда и наступит момент истины: покроется ли этот приоритет реальными действиями — реальным финансированием, одобренным не только политиками, но и обществом…