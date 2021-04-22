"Увидеться с прадедушкой". Рекламное агентство извинилось перед русскоязычными за ошибку перевода
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Рекламное агентство Nord DDB Rigа приносит свои извинения всем, чьи чувства были задеты плакатом рекламной кампании "Два миллиона причин вакцинироваться!", где перевод на русский был сделан с ошибкой и вместо поездки к бабушке с дедушкой вакцинированным предлагалось увидеться с прабабушкой и прадедушкой. В настоящее время рекламные материалы везде исправлены и заменены на корректные версии перевода.

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"Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсестрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро. Мы приносим особые личные извинения Каспару Горкшсу, который, бескорыстно согласившись принять участие в призыве к вакцинации, определенно не рассчитывал на ажиотаж, вызванный ошибочным переводом. В настоящее время материалы исправлены", — подчеркнул руководитель рекламного агентства Nord DDB Riga Андрис Рубинс.

Каспар Горкшс: "Латвия не уникальна с ошибкой в рекламе ​​кампании вакцинации, похожая ситуация сложилась в Швеции. Я бы сказал, что у меня и у известного героя мемов Харольда возникла аналогичная проблема — что-то произошло без нашего ведома. Для меня важно, чтобы во всей этой суматохе не пропало главное — сверхцель кампании, то есть призыв вакцинироваться, обращенный к каждому жителю Латвии на правильном, близком и понятном ему языке".

Агентство подтверждает, что все расходы, связанные с устранением ошибки, оно покроет из собственных средств. Материалы кампании "Два миллиона причин вакцинироваться!" в настоящее время размещены в латвийских СМИ, на интернет-порталах и ​​на рекламных щитах.

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