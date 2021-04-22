"Увидеться с прадедушкой". Рекламное агентство извинилось перед русскоязычными за ошибку перевода

Рекламное агентство Nord DDB Rigа приносит свои извинения всем, чьи чувства были задеты плакатом рекламной кампании "Два миллиона причин вакцинироваться!", где перевод на русский был сделан с ошибкой и вместо поездки к бабушке с дедушкой вакцинированным предлагалось увидеться с прабабушкой и прадедушкой. В настоящее время рекламные материалы везде исправлены и заменены на корректные версии перевода.

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"Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсестрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро. Мы приносим особые личные извинения Каспару Горкшсу, который, бескорыстно согласившись принять участие в призыве к вакцинации, определенно не рассчитывал на ажиотаж, вызванный ошибочным переводом. В настоящее время материалы исправлены", — подчеркнул руководитель рекламного агентства Nord DDB Riga Андрис Рубинс.

Каспар Горкшс: "Латвия не уникальна с ошибкой в рекламе ​​кампании вакцинации, похожая ситуация сложилась в Швеции. Я бы сказал, что у меня и у известного героя мемов Харольда возникла аналогичная проблема — что-то произошло без нашего ведома. Для меня важно, чтобы во всей этой суматохе не пропало главное — сверхцель кампании, то есть призыв вакцинироваться, обращенный к каждому жителю Латвии на правильном, близком и понятном ему языке".

Агентство подтверждает, что все расходы, связанные с устранением ошибки, оно покроет из собственных средств. Материалы кампании "Два миллиона причин вакцинироваться!" в настоящее время размещены в латвийских СМИ, на интернет-порталах и ​​на рекламных щитах.