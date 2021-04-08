Уже 71% работников здравоохранения получили прививку от Covid-19
Foto: LETA

Вакцины от Covid-19 к началу апреля получил 71% работников здравоохранения, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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В приоритетной группе, в которую входят медики и другие работники здравоохранения, из 50 696 человек к 4 апреля от Covid-19 вакцинировались 35 684 человека, что составляет 71%.

Среди работников и клиентов центров социального ухода к 4 апреля вакцинировались 79% или 13 416 человек.

Также прививки получили 58 111 жителей старше 70 лет, что составляет 31% этой возрастной группы.

Вакцинирована также примерно десятая часть из 166 000 лиц с хроническими заболеваниями и чуть больше 2% жителей в возрасте 60-70 лет.

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LETA

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