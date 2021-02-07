Уже полтора месяца на Covid-19 приходится более 10% от общего числа смертей в Латвии

С начала декабря до 17 января число умерших пациентов с Covid-19 еженедельно превышало 10% от общего числа умерших в течение конкретной недели, свидетельствует информация Центрального статистического управления и Центра профилактики и контроля заболеваний.

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На неделе с 7 по 13 декабря доля умерших пациентов с Covid-19 составила 12,3% от общего числа смертей по стране, на неделе с 14 по 20 декабря — 12,4%, в период с 21 по 27 декабря — 14,7%, а на неделе с 28 декабря по 3 января — 16,3%.

В начале года, на неделе с 4 по 10 января, больные Covid-19 составили 20,2% всех умерших в стране, а с 11 по 17 января — 15,8%.