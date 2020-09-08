Уже пять белорусов просят у Латвии политического убежища

Пограничная служба в августе и сентябре получила пять заявлений о предоставлении убежища от граждан Беларуси, сообщила агентству LETA представитель Пограничной службы Кристине Петерсоне.

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Она не прокомментировала, при каких обстоятельствах поданы заявления и пострадали ли эти люди физически во время протестов.

Как уже сообщалось, правительство может выделить 50 тысяч евро на лечение примерно 10 белорусов, которые запросят у Латвии убежища. Помощь будет оказана также членам их семей.

"Мы окажем им поддержку, чтобы они могли приехать в Латвию без запроса убежища. На время — примерно на месяц, в течение которого получат лечение", — в интервью Latvijas Radio рассказала парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича ("Новое Единство").

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в своем Twitter сообщил, что сейчас в латвийских больницах уже получили помощь шесть человек из Беларуси, и их будет больше.

По словам Ринкевича, Латвия уже выдала 41 визу людям, которые преследуются по политическим мотивам. Министр уже 17 августа публично объявил, что Латвия готова принять политических беженцев, но они должны соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

В законе о предоставлении убежища сказано, что заявление о получении статуса беженца подается пересечении границы или уже в Латвии в отделении Пограничной службы. После этого у запрашивающего убежища берутся отпечатки пальцев, идентифицируется его личность. До получения статуса беженца или отказа документы забирает Пограничная служба, если у этого человека нет другого основания находиться в Латвии.

Не менее чем через месяц после получения заявления Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) проводит с беженцем интервью и выясняет, была ли на родине угроза его безопасности.

УДГМ принимает решение о предоставлении или непредоставлении убежища в течение трёх месяцев после интервью, но не позднее, чем через шесть месяцев после получения заявления. Госсекретарь Министерства внутренних дел может продлить рассмотрение ещё на девять месяцев. Если у человека не хватает денег на проживание, до получения статуса он живёт в центре размещения беженцев в Муцениеки.