Уже с 5 сентября по возвращении из Литвы могут потребовать 14 дней самоизоляции

Если события в сфере Covid-19 в Литве будут развиваться по нынешнему сценарию и заболеваемость коронавирусом вырастет еще больше, то уже с 5 сентября, когда вступит в силу очередная новая редакция списка "красных" стран, латвийцам по возвращении из Литвы придется отправляться в двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщили в Минздраве. Принцип един для всех стран, и для соседней Литвы исключения делаться не будет.
После превышения Литвой уровня заболеваемости коронавирусом 16 случаев на 100 тыс. жителей на этой неделе будет проведено совещание министров стран Балтии о дальнейших действиях, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
По его словам, в настоящее время обсуждается возможность проведения видеоконференции министров иностранных дел и здравоохранения Литвы, Латвии и Эстонии.
В настоящее время коронавирусом в Литве больны 967 человек, 1840 человек выздоровели. В изоляции находятся 4890 человек.
От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 188 завозных случаев Covid-19.