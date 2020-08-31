Уже с 5 сентября по возвращении из Литвы могут потребовать 14 дней самоизоляции
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Если события в сфере Covid-19 в Литве будут развиваться по нынешнему сценарию и заболеваемость коронавирусом вырастет еще больше, то уже с 5 сентября, когда вступит в силу очередная новая редакция списка "красных" стран, латвийцам по возвращении из Литвы придется отправляться в двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщили в Минздраве. Принцип един для всех стран, и для соседней Литвы исключения делаться не будет.

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После превышения Литвой уровня заболеваемости коронавирусом 16 случаев на 100 тыс. жителей на этой неделе будет проведено совещание министров стран Балтии о дальнейших действиях, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

По его словам, в настоящее время обсуждается возможность проведения видеоконференции министров иностранных дел и здравоохранения Литвы, Латвии и Эстонии.

В настоящее время коронавирусом в Литве больны 967 человек, 1840 человек выздоровели. В изоляции находятся 4890 человек.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 188 завозных случаев Covid-19.

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