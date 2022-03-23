Уже трудоустроился один украинский беженец, сообщает Госагентство занятости

Латвийские работодатели (их свыше 800) предлагают украинским соискателям уже 6784 вакансии в разных отраслях, и с каждым днем это число увеличивается, рассказала в передаче Латвийского радио 4 "Открытый вопрос" замдиректора рижского филиала Госагентства занятости Сандра Тарабрина. Устройству беженцев на работу мешают бюрократические проволочки, сообщает портал rus.lsm.lv.

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"Конкретное число трудоустроившихся беженцев на данный момент — один человек. Остальные, конечно, активно и самостоятельно, и с помощью наших консультантов согласны искать работу. Наши консультанты работают в Вецриге — в центре помощи беженцев в бывшем здании РТУ на ул. Калькю", — сказала Сандра Тарабрина.

Для устройства на работу украинским беженцам нужно, во-первых, получить визу, дающую им право трудоустройства сроком на год, пояснила она — а это занимает около двух недель времени. Им также нужно открыть банковский счет в Латвии и выполнить другие формальности.

"Но интерес с их стороны очень большой, и мотивация очень высокая. Предлагаемые вакансии по очень разным специальностям: от программистов высокого уровня до менее квалифицированных работников в строительстве и сфере обслуживания, поваров и швей. Очень разные! Не могу выделить что-то конкретное. Единственное —больше предложений в "мужских" профессиях и меньше — для женщин. А по нашей статистике большинство тех, кого мы консультируем, 90% — это женщины", — говорит Тарабрина.

Еще один участник дискуссии "Открытый вопрос", президент Конфедерации работодателей, член правления и совладелец рыбоперерабатывающего предприятия Karavela Андрис Бите рассказал, что Латвия давно испытывала явную нехватку рабочих рук, и бедствие на Украине отчасти помогает решить внутрилатвийскую кадровую проблему.