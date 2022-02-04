Уже в трех тюрьмах Латвии объявлен карантин из-за Covid-19

В Олайнской тюрьме, где находит Латвийска тюремная больница, с сегодняшнего дня до и 28 февраля объявлен карантин. На карантин ранее закрылись на период с 1 по 22 февраля Даугавгривская тюрьма, а с 27 января до 17 февраля — Екабпилсская тюрьма.

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В ходе рутинного тестирования в Олайнской тюрьме обнаружены 9 заключенных с Covid-19, из них — в Латвийской тюремной больнице — четверо и в тюремном отделении открытого типа — пятеро. Еще четырем осужденным открытого отделения тюрьмы установлен статус контактных лиц.

Управление мест заключения вместе с медперсоналом производят все необходимые мероприятия.