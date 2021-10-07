Уже восемь часов министры и эксперты за закрытыми дверями ищут выход из кризиса с заболеваемостью Covid-19
Foto: Valsts kanceleja

Совет по кризисному управлению под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") пытается договориться о необходимых мерах эпидемиологической безопасности. Заседание началось еще в 15.00 и до сих пор не завершилось.

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На встрече обсуждается ряд сценариев мер эпидемиологической безопасности, но, как стало известно порталу Delfi, членам совета сложно договориться об едином конкретном решении.

Вне зависимости от исхода собрания Совета по кризисному управлению, окончательное решение о мерах эпидемиологической безопасности должен принять Кабинет министров. Пока неизвестно, когда может быть созвано заседание правительства.

Совета по кризисному управлению является координирующим учреждением, целью которого является обеспечение согласованных действий государственных учреждений и местных самоуправлений при исполнении мер по предотвращению государственных угроз, а также мер по устранению последствий таких угроз.

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www.DELFI.lv

Tags

"Новое Единство" пандемия Covid-19 Кабинет министров Кришьянис Кариньш
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