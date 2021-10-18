В 1-й Рижской больнице оборудуют места для пациентов с Covid-19

В 1-й Рижской больнице планируется открыть койки для пациентов с Covid-19, сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

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Эту больницу для лечения пациентов с диагнозом Covid-19 уже использовали весной. Мэр пояснил, что места для пациентов с коронавирусом планируется оборудовать в ближайшие дни, чтобы оказать поддержку больницам государственного уровня.

В свою очередь 2-я Рижская больница откроет новые койки для других пациентов, чтобы поддержать больницы, где лечат больных Covid-19. Ранее 2-я Рижская больница оказывала неотложную травматологическую помощь и предоставляла услуги дневного стационара для лечения различных заболеваний костей и суставов.

Как сообщалось, в конце прошлой недели впервые с февраля количество госпитализированных пациентов с Covid-19 превысило 1000 человек.

Также продолжает быстро расти двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости — в течение минувших суток он увеличился с 1266,4 до 1307,2 случая на 100 000 населения, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом правительство ввело в стране чрезвычайное положение с 11 октября по 11 января 2022 года, которое предусматривает ряд ограничений, направленных на сокращение распространения Covid-19.