В 1-й Рижской больнице оборудуют места для пациентов с Covid-19
Foto: F64

В 1-й Рижской больнице планируется открыть койки для пациентов с Covid-19, сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эту больницу для лечения пациентов с диагнозом Covid-19 уже использовали весной. Мэр пояснил, что места для пациентов с коронавирусом планируется оборудовать в ближайшие дни, чтобы оказать поддержку больницам государственного уровня.

В свою очередь 2-я Рижская больница откроет новые койки для других пациентов, чтобы поддержать больницы, где лечат больных Covid-19. Ранее 2-я Рижская больница оказывала неотложную травматологическую помощь и предоставляла услуги дневного стационара для лечения различных заболеваний костей и суставов.

Как сообщалось, в конце прошлой недели впервые с февраля количество госпитализированных пациентов с Covid-19 превысило 1000 человек.

Также продолжает быстро расти двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости — в течение минувших суток он увеличился с 1266,4 до 1307,2 случая на 100 000 населения, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом правительство ввело в стране чрезвычайное положение с 11 октября по 11 января 2022 года, которое предусматривает ряд ограничений, направленных на сокращение распространения Covid-19.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Мартиньш Стакис Коронавирус пандемия Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость