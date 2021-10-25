В 1-ю Рижскую больницу поступили пациенты с Covid-19

В 1-й Рижской больнице возобновило работу отделение для лечение пациентов с Covid-19, первые госпитализированные были приняты уже в минувшее воскресенье, 24 октября, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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На данный момент в больнице создано 25 коек и вскоре их количество будет увеличено до 50.

Глава Комитета Рижской думы по социальным вопросам Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что столица будет активно участвовать в остановке пандемии, и уже в среду, 27 октября, планируется решить о повторном увеличении числа койко-мест.

Поступившие в 1-ю больницу пациенты уже получили лечение в государственных больницах. Все они оказались в медучреждении со средне-тяжелым течением болезни.

"Учитывая ситуацию в стране, мы будем принимать тех пациентов с Covid-19, которые получили неотложное лечение в интенсивной терапии в других больницах, продолжая необходимую поддерживающую терапию в связи с Covid-19 и сопутствующими заболеваниями", — пояснила председатель правления 1-й больницы Наталия Злобина.

Она подчеркнула, что создание отделения по уходу за пациентами с Covid-19 не повлияет на основную деятельность больницы по предоставлению диагностических, врачебных, реабилитационных услуг и услуг краткосрочного социального ухода.

В отделении для лечения пациентов с коронавирусом построены шлюзы и помещения для обеспечения мер эпидемиологической безопасности, адаптирована медицинская кислородная система и построена система подачи сжатого воздуха.

В воскресенье девять пациентов были переведены из других больниц. В палате сейчас 25 коек, в течение недели 1-я Рижская больница обеспечит доступность всех 50 коек в отделении для лечения пациентов с Covid-19.

В свою очередь, учитывая существующую инфраструктуру и доступные человеческие ресурсы 2-й Рижской больницы, создание и адаптация стационарного отделения для больных коронавирусом будет сложной и трудоемкой. Чтобы как можно быстрее разгрузить государственные медицинские учреждения в Риге, больница оценила возможности и готова предоставить 25 стационарных коек с медицинским обслуживанием терапевтического профиля или 30 коек Covid-19. Медучреждение рассматривает возможности более активного участия в уходе за пациентами с коронавирусом.