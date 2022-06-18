В 12:00 в Риге начнется прайд-шествие "За свободу". Будет ограничено движение

Сегодня, 18 июня в 12:00 в центре Риги пройдет завершающее мероприятие Рижского прайда — шествие "За свободу". Участники пройдут по маршруту Верманский сад — улица Элизабетес — улица Бривибас — улица Бруниниеку — улица Тербатас — Верманский сад, после этого состоится собрание в Верманском саду. В связи с этим в Риге на несколько часов перекроют движение на нескольких улицах, а также произойдут изменения в движении общественного транспорта.

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С 13 по 18 июня, в Риге проходила неделя прайда — лекции и семинары, концерты, стендап выступления и поэтические чтения. Сегодня неделя завершится большим шествием, а после, в 15:00, в Верманском саду состоится заключительный концерт "Вместе за свободу!" – на нем выступят многие известные латвийские артисты и музыканты. В связи с этим с 06.00 до 19.30 будет закрыто движение для пешеходов в Верманском саду (за исключением самих участников Riga pride).

А с 11.00 до 15.00 движение транспорта будет закрыто на следующих улицах:

Ул. Тербатас на участке от ул. Меркеля до ул. Матиса;

Бульвар Бривибас на участке от ул.Элизабетес до ул. Матиса (за исключением общественного транспорта);

Ул. Элизабетес на участке от ул. Кр. Валдемара до ул. Кр. Барона (за исключением общественного транспорта);

Ул.Дзирнаву на участке от ул.Бривибас до ул. Кр. Барона;

Ул. Блауманя на участке от ул.Бривибас до ул. Кр. Барона;

Ул. Лачплеша на участке от ул. Базницас до ул. Кр. Барона;

Ул. Гертрудес на участке от ул. Базницас до ул. Кр. Барона;

Ул. Акас на участке от ул. Гертрудес до ул. Тербатас;

Ул. Мартас на участке от ул. Тербатас до ул. Кр. Барона;

Ул. Стабу на участке от ул. Базницас до ул. Кр. Барона;

Ул. Бруниниеку на участке от ул. Базницас до ул. Кр. Барона (за исключением общественного транспорта);

Ул. Матиса на участке от ул. Бривибас до ул. Тербатас (за исключением общественного транспорта).



Госполиция при содействии Рижской муниципальной полиции перекроет движение на упомянутых улицах с 11.00 до окончания мероприятия. Курсировать в это время по данным участкам может лишь общественный транспорт. Кроме того, полиция будет следить за соблюдением общественного порядка.

Кроме того, во время проведения мероприятия будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в нескольких местах, а оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшую стоянку.

С 17 июня (пятницы) до 17.00 18 июня транспортным средствам запрещено останавливаться и стоять на следующих улицах:

Ул. Тербатас по обеим сторонам на участке от ул. Меркеля до ул. Бруниниеку;

Ул.Элизабетес по обеим сторонам на участке от ул. Бривибас до ул. Тербатас;

Ул.Элизабетес по левой стороне на участке от ул. Тербатас до ул. Кр. Барона;

Ул. Матиса по обеим сторонам на участке от ул. Кр. Барона до ул. А. Чака;

Ул. Бривибас по обеим сторонам на участке от ул. Стабу до ул. Бруниниеку;

Ул. Бруниниеку по обеим сторонам на участке от ул. Бривибас до ул. Тербатас;



Более подробно о том, как в субботу изменится движение общественного транспорта, мы уже писали здесь.

"На этой неделе Сейм снова решил не включать проект закона о гражданском союзе в повестку дня. В настоящее время законодатель намеренно не выполняет постановление Конституционного суда, президент Латвии также избегает решения этого вопроса. Законопроект о гражданском союзе является тестом на то, насколько мы можем быть по-настоящему свободными и уважать свободу других людей, поэтому мы призываем всех пройти шествием и за такие семьи, сигнализируя политикам, что мы в Латвии уважаем права человека и хотим, чтобы наши близкие чувствовали себя защищенными", - сказал представитель объединения ЛГБТ и их друзей "Мозаика" Каспар Залитис.

Первый в мире прайд прошел 28 июня 1970 года в Нью-Йорке — в этом году прайду исполняется 53 года. Исторически июнь считается месяцем прайда — это связано с событиями в Нью-Йорке 1969 года, когда полицейские штурмовали гей-бар "Стоунволл" и провели массовые задержания ЛГБТ+ людей. Недовольство произволом представителей власти переросло в массовые протесты ЛГБТ+ и привело к появлению групп ЛГБТ+ активистов и правозащитных организаций в 70-х.