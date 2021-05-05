В 14 рижских хостелах выявлена самовольная эксплуатация

После трагического пожара в нелегальном хостеле в Риге на улице Меркеля, 8 в столице было обследовано 34 хостела, в 14 из которых выявлена самовольная эксплуатация помещений, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) мэр Риги Мартиньш Стакис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он добавил, что проверки хостелов продолжатся.

Кроме того, проинспектированы еще 27 объектов, владельцев которых недавно обязали прекратить эксплуатацию помещений. Эти проверки показали, что в большинстве случаев эксплуатация помещений была остановлена, однако в девяти случаях она продолжается, сказал мэр Риги.

"Мы проведем повторные проверки по этим адресам уже на этой неделе", — добавил он.

Сразу после трагического пожара на улице Меркеля была созвана межведомственная экспертная рабочая группа, которая пришла к выводу, что одним из основных решений по борьбе с незаконными местами расселения людей могут стать новые принудительные механизмы, чтобы обеспечить выполнение решений о прекращении эксплуатации помещений.

"Мы можем обязать прекратить деятельность, мы можем обнаружить, что это не сделано, наказать и так далее, но нет никакого принудительного механизма, который мог бы прекратить это", — пояснил мэр.

Он добавил, что обмен оперативной информацией между службами также должен быть улучшен, чтобы они могли реагировать более быстро и эффективно.

Как сообщалось, проблема незаконных хостелов в Риге актуализировалось после того, как в результате пожара в таком заведении погибло восемь человек.