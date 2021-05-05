В 14 рижских хостелах выявлена самовольная эксплуатация
Foto: Pašvaldības policija

После трагического пожара в нелегальном хостеле в Риге на улице Меркеля, 8 в столице было обследовано 34 хостела, в 14 из которых выявлена самовольная эксплуатация помещений, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Он добавил, что проверки хостелов продолжатся.

Кроме того, проинспектированы еще 27 объектов, владельцев которых недавно обязали прекратить эксплуатацию помещений. Эти проверки показали, что в большинстве случаев эксплуатация помещений была остановлена, однако в девяти случаях она продолжается, сказал мэр Риги.

"Мы проведем повторные проверки по этим адресам уже на этой неделе", — добавил он.

Сразу после трагического пожара на улице Меркеля была созвана межведомственная экспертная рабочая группа, которая пришла к выводу, что одним из основных решений по борьбе с незаконными местами расселения людей могут стать новые принудительные механизмы, чтобы обеспечить выполнение решений о прекращении эксплуатации помещений.

"Мы можем обязать прекратить деятельность, мы можем обнаружить, что это не сделано, наказать и так далее, но нет никакого принудительного механизма, который мог бы прекратить это", — пояснил мэр.

Он добавил, что обмен оперативной информацией между службами также должен быть улучшен, чтобы они могли реагировать более быстро и эффективно.

Как сообщалось, проблема незаконных хостелов в Риге актуализировалось после того, как в результате пожара в таком заведении погибло восемь человек.

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LETA

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LETA

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