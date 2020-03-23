"В 14 села за комп, в 14.40 ушла гулять". Первый день школы онлайн в Латвии прошел очень по-разному

Госцентр содержания образования (ГЦСО, VISC) признал удавшимся первый день школы-онлайн в чрезвычайной ситуации. Мнения родителей разделились — одни даже не заметили, как их дети все сделали в считаные минуты и освободились. Другие помогали своим школьникам весь день. Третьим за день не удалось войти во все опции на платформе.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Школы очень по-разному сработали в чрезвычайной ситуации. В первый же учебный день получился не менее насыщенным, чем в школе, но в виртуальном классе. Другие ограничились рассылкой файлов для выполнения или страниц в учебнике для решения задач. В конце первого учебного дня родители активно делились в соцсетях впечатлениями от школы по-новому.

…У нас в РКГ на платформе Discort идет онлайн-обучение, правда, без видеосвязи, но в чате с микрофонами. Начало в 8.30. Проснулись, все дети вошли в чат, учитель не смогла настроить. Первый урок пропустили…

…В 14.00 дочка села за комп, в 14.40 ушла гулять. Уроков как таковых нет — просто прислали задания. У сына точно так же. Уроков нет. Вердикт детей: "А так можно было?"

…У нас в 9-м классе занятия до 15.30. Урок физики учитель очень хорошо подготовлен — ведет через платформу. Все объясняет. С детьми обратная связь в чате или по видео. Он же провел урок информатики. По математике и латышскому просто надо было выполнить задания, сфотографировать и отправить учителю. Также некоторые задания на uzdevumi.lv. Сегодня весь день контролировала. Вот бы еще обедом кормили! (40-я школа)…

…Сидим до сих пор и бесимся — все вылетает…

…Дети получали задания, выполняли, отсылали фото сделанных заданий. Никакого видео-интерактива, или видео-уроков в записи. С одной стороны косяков не было, но с другой, ОМГ, как это не соответствует современным техническим возможностям (13-я школа)…

…У нас уроки как уроки, только вместо обычного класса — виртуальный гугл-класс. Все видят препода и друг друга, все общаются. На время самостоятельных заданий камеру можно отключить, но срок сдачи — как на уроке…

…За старшим не следила, а в 4 классе наблюдала первый урок, в 9.00 начало, полный эффект присутствия, все дети на видеосвязи, учитель полностью контролирует ситуацию, дает четкие команды кому включить микрофон, кому выключить, в целом полноценный урок (10-я школа)…

…Мы начали в 8.45, закончили в 11.30, выполнив все задания (Ziemeļvalstu ģimnāzija)…

… На три урока ушло три часа, в том числе куча заданий на uzdevumi.lv, семь графиков по математике и латышский на maciunmacies.lv. Еще и отзывы попросили написать. Но в целом наша директор — молодец — все понятно и четко (22-я школа)…

…Моей понравилось. Получила задания в doc файлах и в простой тетради (потом сфоткать), выполнила, отправила. Правда, e-klase зависал немного…

Руководитель ГЦСО Гунтарс Цатлакс объявил, что в целом первый учебный день удался, хоть и пришлось по ходу одолеть некоторыми вызовы. Е-платформы столкнулись с перегрузкой, все старались одновременно зарегистрироваться и разместить объемные материалы. По мнению Цатлакса, удаленное обучение — это не автоматический перенос онлайн привычных уроков в школе. Тут надо планировать так, чтобы учителя не задавали все задания в 9 утра с тем, чтобы школьник к концу уроков все выполнил и отправил. Надо считаться с тем, что во многих семьях несоклько детей на один компьютер и работающие родители.

Одна из платформ, которая все время была перегружена — е-klase. Она использовалась для связи ученика со школой, но непосредственно уроков в дистанционном формате не предлагала. Представители портала сообщили, что в понедельник случилось ровно то, что они заранее предсказывали — все зашли на сайт в одно время. В целом, по их мнению, платформа работает хорошо, хоть не все пользователи с этим согласны. По их мнению, этот опыт стал своеобразным стресс-трестом для системы, из которого все мы выйдем "более знающими и со множеством новых идей".

Как сообщили потралу Delfi в Министерстве образования, в случае, если у школьников будут возникать проблемы с обучением онлайн по техническим причинам (не тянет интернет, сломался компьютер), им надо связаться со школами и договориться, как временно перейти на другую форму обучения — например, в "бумажном формате". Выполненные задания — фотографировать и присылать.

Как уже сообщалось, с сегодняшнего дня вернувшиеся с пасхальных каникул школьники начали учиться онлайн, в связи с чрезвычайной ситуацией в стране. Школьников, у которых по данным опроса не было нужных устройств для такого способа обучения, государству удалось в сжатые сроки обеспечить 5000 планшетов и смартфонов с бесплатным подключением к интернету — это дар школам от компаний LMT и Tele2.

Как сообщает LETA, некоторые школьники в регионах — например, в Бауске и Ругайи — получают задания на бумаге. Каждая школа сама выбирает, как доставить ученикам папку с учебными материалами.