В 18 школах Даугавпилса установят бесконтактные термокамеры, измеряющие температуру учеников

Даугавпилсская дума объявила о намерении установить в 18 школах города бесконтактные термокамеры, позволяющие измерять температуру сразу многих людей - до нескольких десятков. Таким образом самоуправление в начале нового учебноо года намерено позаботиться об уменьшении рисков пандемии коронавируса и сезонной эпидемии гриппа, сообщает Латвийское радио.

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По словам заместителя мэра Даугавпилса Яниса Дукшинскиса, планируется, что примерно 30 бесконтактных термокамер установят на входах в учебные заведения не позднее середины октября. Для того, чтобы устройство измерило температуру, от человека не требуется каких-либо дополнительных требований - не придется даже останавливаться. Полученные данные будут храниться в компьютерной базе данных, к которой имеет доступ школьная медсестра.

При этом заместитель директора Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) по вопросам эпидемиологической безопасности Илона Лискова предостерегла латвийские учебные заведения от установки измеряющих температуру тела устройств и инфракрасных камер на входе в школу. По ее словам, особой пользы от применения данных устройств нет, поэтому следует критически оценить, действительно ли они будут нужны школам в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как отмечает LETA, специалист пояснила, что бесконтактные термометры могут давать неверные показания, а сама процедура замера температуры детей приведет к тому, что они будут толпиться на входе. К тому же школам сперва нужно определиться, какими будут дальнейшие действия в случае, если у кого-то из воспитанников выявлена повышенная температура, ведь нельзя просто оставить ребенка на улице. Следует и понимать, что температура может подняться и днем, во время уроков.

В Госинспекции защиты данных также готовят письмо самоуправлениям, чтобы разъяснить, как сохранить личные данные детей нетронутыми. "Перед тем как вы установите камеры или технологию, подумайте, есть ли другие способы. Если способов нет, тогда у вас должна быть политика обработки персональных данных. Вы должны все это указать и информировать самого человека. То есть, рядом с камерой на входе должна быть информация о том, кто является обработчиком персональных данных, как можно с ним связаться. Как и где эти данные хранятся", — заявила глава Госинспекции защиты данных Екатерина Мацук.