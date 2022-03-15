В 2021 году благодаря искусственному оплодотворению родилось более 400 детей

Благодаря оплаченному государством искусственному оплодотворению в 2021 году случилось 387 родов — это на 47% больше, чем год назад, сообщает Национальная служба здоровья.

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Родившихся детей может быть больше, чем 387, потому что в статистике не учитываются двойняшки (которые часто получаются в результате искусственного оплодотворения), платные роды или роды, произошедшие за границей.

За искусственным оплодотворением в Латвии обычно обращаются женщины старше 35 лет. С учетом спроса с 2022 года был увеличен возраст, до которого можно прибегать к этой услуге за счет государства — раньше было до 37 лет, теперь до 40.

Всего за 2021 году было проведено 912 оплаченных государством процедур, 52% из них оказались удачными.

В 2022 году на искусственное оплодотворение выделено 2,5 миллиона евро. Планируется, что можно будет провести 1385 таких процедур.