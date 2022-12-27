В 2021 году каждый пятый житель Латвии был подвержен риску бедности

В 2021 году риску бедности в Латвии было подвержено 418 000 человек или 22,5% населения, что на 0,9 процентных пункта меньше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центральным статистическим управлением (ЦСУ) в 2022 году.

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Доходы этих людей в прошлом году были ниже порога риска бедности.

В прошлом году порог риска бедности повысился до 513 евро в месяц для домашнего хозяйства, состоящего из одного человека. В 2020 году такой порог составлял 472 евро в месяц.

Для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми в возрасте до 14 лет порог риска бедности составлял 1077 евро в месяц, тогда как в 2020 году — 991 евро.

Наибольшая доля населения, подверженного риску бедности, была в прошлом году в Видземе (36,2%) и Латгале (34,6%), наименьшая — в окрестностях Риги (16,6%) и Риге (15,9%). В Курземе риску бедности подвергалось 27,8% населения, в Земгале — 21%.

Больше всего риск бедности в прошлом году снизился у домохозяйств с одним взрослым и детьми — до 29,4%, что на 8 процентных пунктов ниже, чем в 2020 году. Также снизился риск бедности среди пожилых людей старше 65 лет. В 2021 году доля пожилого населения, подверженного риску бедности, составила 40,5%, что на 4,1 процентных пункта меньше, чем в 2020 году.

В то же время риск бедности возрос среди жителей 18-24 лет — до 19,7%, что на 1,6 процентных пункта больше, чем в 2020 году. Также вырос риск бедности среди семей с двумя взрослыми и одним ребенком — до 15,1%, что на 2,5 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Существенно не изменился риск бедности среди семей с двумя взрослыми и двумя детьми — в 2020 году этот показатель составлял 11,7%, в 2021 году — 12,1%, а также у семей с двумя взрослыми и тремя и более детьми — 16,5% в 2020 году и 17,1% в 2021 году.

Как отмечает ЦСУ, снижение риска бедности было обусловлено государственной поддержкой наиболее уязвимых групп населения, включая увеличение уровня минимального дохода, минимальной пенсии и другие меры поддержки, а также дополнительной поддержкой в контексте Covid-19.

Также большую роль в снижении риска бедности играли социальные трансферты, которые включают и адресную поддержку со стороны государства и местных властей, и пенсии. В 2021 году поддержка в виде социальных трансфертов уменьшила удельный вес подверженного риску бедности населения на 18,2 процентных пункта.