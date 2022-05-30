В 2021 году медикам выплачено около 170 млн евро доплат за работу в условиях Covid-19

В прошлом году работникам здравоохранения в виде доплат за работу в условиях Covid-19 выплачено около 170 млн евро, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Министр подчеркнул, что зарплаты медиков повышаются и без учета этих доплат. В целом за последние годы на эти цели было выделено почти 364 млн евро, что является самым большим приростом среди всех финансируемых из бюджета отраслей.

По словам Павлютса, сейчас подходящее время, чтобы двигаться вперед с введением новой модели оплаты труда медиков и графиком ее повышения. С этим не согласен только профсоюз медиков, тогда как остальные участники отрасли здравоохранения ее поддерживают.

Одна из целей реформы зарплат состоит в том, чтобы по крайней мере 70% зарплаты работников здравоохранения составляла основная зарплата, а не доплаты, сказал Павлютс.