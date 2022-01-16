В 2021 году выросло количество травм и смертей на рабочих местах

В прошлом году 213 человек получили тяжелые телесные повреждения на рабочем месте, что на 28 больше, чем в 2020 году (185 человек), свидетельствуют данные Государственной трудовой инспекции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В результате несчастных случаев в прошлом году на работе погибли 32 человека, что на 10 человек больше 2020 года.

Среди случаев телесных повреждений на работе в прошлом году был также случай, когда охранник магазина пострадал, потребовав у посетителя, который не имел ковид-сертификата, покинуть помещение.

Покупатель отреагировал агрессивно, напав на охранника, в результате чего у него оказалась сломана рука.