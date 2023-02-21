В 2022 году латвийцы сдали в аптеки почти 6 тонн неиспользованных лекарств

С каждым годом жители Латвии все более ответственно относятся к экологии и сортировке отходов, свидетельствуют обобщенные данные о сданных в аптеки Apotheka непригодных медикаментах. За последние пять лет объем непригодных лекарств, сданных в аптеки Apotheka, увеличился почти вдвое — если в 2017 году было сдано 3,2 тонны, то в 2022 году — уже 5,9 тонны.

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Заботясь об окружающей среде, жители с каждым годом все больше внимания уделяют сортировке отходов. Об этом свидетельствуют результаты различных исследований.

Например, согласно результатам опроса, проведенного в 2022 году Latvijas Zaļais в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS, отходы в Латвии сортируют 79% населения, что означает, что большая часть общества информирована о сортировке бытовых отходов. В то же время результаты другого исследования, проведенного Бюро Совета министров Северных стран и Министерством регионального развития окружающей среды в сотрудничестве с SKDS, показывают, что непригодные медикаменты в Латвии сортируют только 13% жителей. Это, вероятно, говорит о недостаточных знаниях о том, что непригодные медикаменты являются опасными отходами, которые нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов, так как это может причинить вред не только окружающей среде, но и самим людям.

"Обобщенные Apotheka данные показывают, что с каждым годом растет объем сданных в аптеки непригодных медикаментов. По сравнению с 2021 годом в прошлом году жители сдали на 5% больше непригодных медикаментов. В свою очередь, если посмотреть на данные за более длительный период времени, то видим, что объем непригодных медикаментов, сданных в аптеки Apotheka за пять лет, увеличился почти вдвое. Однако, как показывают данные различных опросов, сравнительно малое число жителей сортирует непригодные медикаменты. Выбрасывая лекарства в унитаз или мусорное ведро, существует риск эффекта бумеранга, ведь сознательное загрязнение природы рано или поздно окажет влияние и на самого человека. Если лекарства выбрасываются с бытовыми отходами, они могут вызвать отравление у нашедших их животных. Неправильно утилизированные лекарства представляют потенциальный риск для окружающей среды — химическое загрязнение воды и почвы, устойчивость к антибиотикам, гормональные изменения и мутации у животных и растений", — отметила сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

Как пояснили в Apotheka, лекарства становятся непригодными, если истек срок их годности, неизвестно применение медикамента, нельзя прочитать его название, повреждена упаковка, а также в случаях неправильного хранения лекарства и изменения внешнего вида, запаха или вкуса препарата. В таких случаях медикамент нельзя использовать, и его следует утилизировать безопасным способом. В каждом доме рекомендуется проверять содержимое аптечки как минимум один раз в год.

"В первую очередь, необходимо убедиться в сроке годности лекарства — у разных медикаментов он может существенно различаться, и срок годности медикаментов может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. Частый камнем преткновения является срок годности таких лекарств, как сиропы, суспензии и капли. Перед применением таких медикаментов необходимо внимательно проверить срок годности после вскрытия упаковки, потому что возможны ситуации, когда нераспечатанный медикамент годен в течение нескольких лет, а после вскрытия — только несколько месяцев. Например, в сиропе по истечению определенного времени могут начаться процессы брожения, и его нельзя больше использовать. Также важно оценить лекарство визуально. Если срок годности не истек, но имеются видимые изменения, например: осадок в сиропе, изменилась структура или цвет таблетки, лекарство нельзя использовать. Причины изменений могут быть различными, например, поврежденная упаковка или несоответствующие условия хранения. Нередко, лекарства хранятся при неправильной температуре, при слишком высокой влажности, например, в ванной или под прямыми солнечными лучами — даже если лекарство находится в коробке и на него не попадает свет, под воздействием солнечных лучей температура значительно повышается", — заявила Озолиня.

Заботясь о защите окружающей среды, вот уже несколько лет во всех аптеках Apotheka можно бесплатно сдать непригодные медикаменты. На утилизацию можно сдать все виды лекарств — таблетки, ампулы, сиропы, различные другие жидкости и кремы. Перед сдачей лекарств их следует вынуть из внешней упаковки — картонных коробок, но не вынимать из пластин или блистеров. Все лекарства необходимо сложить в пакет и поместить его в ящик, специально предусмотренный для непригодных медикаментов или отдать фармацевту в аптеке. В аптеках Apotheka можно сдать непригодные ртутные термометры, но их нельзя помещать в общий пакет с другими непригодными лекарствами, их следует отдельно отдать фармацевту в аптеке. Список аптек и время работы можно посмотреть здесь.