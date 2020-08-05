В 2022 году можно будет электронно разрешить бабушке водить своего ребенка к врачу

Детей до 14 лет врач принимает только в присутствии родителей. Бабушкам, сестрам и другим родственникам водить детей в поликлинику можно только с нотариальной доверенностью. К 2022 году Минздрав обещает разработать возможность оформлять такую доверенность через систему е-здоровья, пишет портал Lsm.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Нотариальная доверенность, позволяющая третьим лицам водить ребенка к врачу, стоит 19,1 евро. Чуть дешевле она обойдется, если ее оформляет сиротский суд — 7,12 евро.

Однако не все родители знают о такой возможности, а еще на оформление доверенности бывает сложно выкроить время. Мать шестерых детей Ивита Кревица пожаловалась, что лично водить ребенка к врачу очень сложно. Например, одного из них нужно было вести к зубному, а она лежала в больнице на сохранении. Отец детей сейчас с ними не живет, у Ивиты новая семья — а отчим, который был готов сходить к зубному, по закону представителем ребенка не является.

"Хорошо, что мы живем маленьком городе, и врачи отнеслись с пониманием, приняли", — рассказала она.

В одной из читаемых групп в социальных сетях женщина по имени Сандра рассказала, что ее дочь сейчас живет с бабушкой на расстоянии 50 километров от нее. Поликлиника от дома бабушки находится на расстоянии 200 метров, но похода к врачу приходится ждать — с бабушкой не принимают.

По закону до совершеннолетия интересы ребенка представляют только родители, вписанные в свидетельство о рождении. С 14 лет некоторые решения можно принимать самостоятельно — например, самостоятельно ходить к врачу. Однако до этого отвести ребенка на прием имеют право только родители. Такой закон был принят для того, чтобы третьи лица не могли без ведома родителей провести с ребенком медицинские манипуляции, которые родители могут не одобрять.

На третье лицо можно оформить нотариальную доверенность. К семейному врачу можно пойти и без нее, но врач должен быть уверен, что этот человек уполномочен принимать за ребенка медицинские решения.

"Можно договориться с семейным врачом о том, будет ли это заявление в свободной форме или запись в медицинской книжке пациента о том, что этот человек — бабушка, другой родственник или кто-нибудь другой — имеет право водить ребенка к врачу", — объяснил представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

Сейчас в системе е-здоровья можно поручить другому человеку купить в аптеке лекарства по электронному рецепту. По словам Шнейдерса, по плану к 2022 году в системе появится возможность делегировать третьим лица и полномочия водить ребенка к врачу.