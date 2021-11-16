В 2022 году необлагаемый налогом минимум для пенсионеров составит 500 евро

Сейм сегодня принял поправки в закон о подоходном налоге с населения, которые предусматривают увеличение необлагаемого налогом минимума для пенсионеров до 500 евро в 2022 году.

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В то же время Сейм также определил, что постановлением Кабинета министров необходимо увеличить до 500 евро дифференцированный необлагаемый налогом минимум также для работающих. Однако эти правила все еще находятся в стадии разработки и не утверждены.

Поддержанные депутатами изменения являются частью пакета законопроектов, сопровождающих проект госбюджета на 2022 год.

Как пояснили агентству LETA в Министерстве финансов, эти поправки устанавливают только не облагаемый налогом минимум для пенсионеров в размере 350 евро в месяц с 1 января следующего года и 500 евро в месяц — с 1 июля. В свою очередь, дифференцированный необлагаемый минимум для работающих исторически определяется правилами Кабинета министров, которые в настоящее время разрабатывается.

В то же время, поправки к закону, поддержанные сегодня, включают положение, согласно которому дифференцированный необлагаемый минимум на 2022 год может быть введен постепенно с интервалом в полгода, аналогично необлагаемому минимуму для пенсионеров. Минфин отмечает, что были предприняты все усилия, чтобы позволить правительству принять в ближайшем будущем регулирование дифференцированного не облагаемого налогом минимума, которое предусматривает значительное увеличение допустимого размера дифференцированного не облагаемого налогом минимума для работающих.

В настоящее время не облагаемый налогом минимум для лиц, которым назначена или перерассчитана пенсия после 1 января 1996 года, или пенсия по возрасту, или специальная государственная пенсия, или пенсия в соответствии с иностранными нормативными актами, или заключен пожизненный договор о пенсионном обеспечении, составляет 3960 евро в год или 330 евро в месяц.

Фракция "Союза зеленых и крестьян" предложила поднять необлагаемый минимум до 500 евро уже с 1 января 2022 года, но большинство парламентариев не поддержали это намерение оппозиции. Представитель "СЗК" Виктор Валайнис сказал, что повышение не облагаемого налогом минимума с начала следующего года было бы более правильным, учитывая, что ряд политических сил обещал ввести его с 2019 года.

Депутат Вячеслав Домбровский ("Республика") согласился, сказав, что это было только нормально. Он предположил, что повышение не облагаемого налогом минимума намеренно определено на середину года, когда до следующих парламентских выборов останется лишь пара месяцев. "Вероятно, если бы выборы были в марте, все произошло бы 1 января или в феврале", — заметил политик.

Валайнис добавил, что такая не облагаемая налогом минимальная сумма возникла "естественно", учитывая тот факт, что повседневные расходы и уровень доходов населения не стоят на месте. Удивление по этому поводу выразил член правления "Новой консервативной партии", депутат Сейма Кришьянис Фелдманс, заявивший, что в истории Латвии самое значительное снижение налога на рабочую силу для людей с низкими доходами произошло не "естественно".

Фелдманс поблагодарил коллег по коалиции за понимание необходимости повышения не облагаемого налогом минимума. При этом политик пояснил, что повышение минимума до 500 евро с середины следующего года будет стоить около 90 млн евро, а в 2023 году — примерно 140 млн евро.

По словам Фелдмана, такое решение принято после тщательной оценки фискальных последствий, с осознанием того, что налоговая разница должна быть амортизирована из бюджета.

Принятые поправки увеличивают размер не облагаемого налогом минимума пенсионера. В 2022 налоговом году не облагаемый налогом минимум пенсионера будет увеличиваться постепенно: с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года он составит 2100 евро или 350 евро в месяц, а с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 3000 евро или 500 евро в месяц.

В свою очередь, с 2023 налогового года не облагаемый налогом доход пенсионера составит 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

Принятые изменения также предусматривают постепенное увеличение дифференцированного необлагаемого минимума. В 2022 налоговом году размер максимального дифференцированного не облагаемого налогом минимума будет постепенно увеличиваться — с 1 января 2022 года по 1 июня 2022 года — до 350 евро в месяц, а с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — до 500 евро в месяц. месяц.

С 2023 налогового года максимальная сумма дифференцированного необлагаемого минимума будет составлять 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

Учитывая, что с 1 июля 2021 года работа лиц, занятых на микропредприятиях, облагается налогом на рабочую силу в общем порядке, поддержанный депутатами законопроект распространяется также на работников микропредприятий и предоставляет им более благоприятные возможности, чем в настоящее время.

С 1 июля 2021 года лица, работающие на микропредприятиях, имеют право применять не облагаемый налогом минимум, льготы и оправданные расходы при определении своего дохода, облагаемого подоходным налогом с населения (ПНН).

Также принят порядок, предусматривающий, что расходы работника, связанные с выполнением удаленной работы, которые покрываются работодателем в соответствии с Законом о труде, освобождаются от налогообложения в 2022 налоговом году, если их общая сумма в месяц не превышает 30 евро за работу на полную ставку.

Закон содержит норму, которая предусматривает освободить от обложения ПНН гранты, предоставленные в рамках программы поддержки на реконструкцию и повышение энергоэффективности жилых домов, а также убытки кредитного учреждения, покрытые АО "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" в случае, если заемщик не выполняет свои обязательства перед кредитным учреждением.

В период планирования фондов Европейского союза (ЕС) на 2021-2027 гг. планируется получение софинансирования для жителей частных домов на сокращение загрязнения воздуха путем замены неэффективных дровяных печей на соответствующие экологическим требованиям котлы, работающие на биомассе, или другие технологии возобновляемых энергоресурсов — такие как тепловые насосы и солнечные панели, а также на подключение к системе централизованного теплоснабжения. Ориентировочно старт программы поддержки запланирован на начало 2022 года.

Чтобы дополнительные расходы на уплату налога не препятствовали обращению населения за такой программой поддержки и в целом не препятствовали достижению целей по охране атмосферного воздуха, внесенные в закон поправки определили, что предоставленная помощь (софинансирование) на улучшение индивидуальных систем отопления не облагается ПНН.

Также предусмотрено не облагать ПНН софинансирование, предоставляемое самоуправлениями для подключения недвижимости к централизованной системе водоснабжения или централизованной канализации.

В целях оказания поддержки населению по утилизации вредных для здоровья отходов, особенно для населения с низкими доходами, законопроект предусматривает, что в случае замены устаревших асбестосодержащих крыш поддержка, предоставляемая домохозяйству для управление такими отходами, не подлежит обложению ПНН.

Чтобы работодатели могли направлять средства в рамках коллективного договора на охрану здоровья работников, законопроект предусматривает, что помимо оплаченных расходов на питание работников, указанных в коллективном договоре, из доходов плательщика, за которые уплачивается налог на заработную плату, исключаются оплаченные работодателем медицинские расходы, если в сумма обоих видов расходов на сотрудника не превышает 480 евро в год (в среднем 40 евро в месяц).

Плата за использование медицинских услуг должна быть подтверждена документом, который должен храниться у работодателя. Указанная норма действует с 1 января 2022 года.

В свою очередь, у плательщиков солидарного налога, которые облагались ставкой обязательных взносов государственного социального страхования ниже 25%, предусмотренной в законе о налоге на солидарность, возникает разница, которая должна быть уплачена в бюджет. Законопроект предусматривает, что указанная разница должна быть уплачена в бюджет в виде ПНН при подаче декларации о доходах за налоговый год.

Согласно нормам Закона о подоходном налоге с населения доход от отчуждения недвижимого имущества, по типу использования являющегося землей сельскохозяйственного назначения, не подлежит обложению ПНН при соблюдении всех условий, предусмотренных законом в отношении покупателя и продавца.

Действующее положение о ПНН предусматривает, что освобождение для дохода от отчуждения сельскохозяйственных земель может применяться только в том случае, если недвижимое имущество не состоит из зданий и сооружений, а также, если недвижимое имущество состоит не из зданий и сооружений, а из лесных угодий или земель другого назначения, освобождение применяется пропорционально той площади земли, которая используется для сельского хозяйства.

Поправки предусматривают, что если недвижимость состоит из зданий и сооружений, леса или других типов земель, таких как болота, земля под водой, освобождение от ПНН применяется, если лицо, передающее недвижимость, подает в Службу государственных доходов оценку, предоставленную сертифицированным оценщиком недвижимости, где указывается не только общая рыночная стоимость всей недвижимости, но и рыночная стоимость отдельной части недвижимости — земли сельскохозяйственного назначения.

В этом случае для применения освобождения от ПНН учитывается доля рыночной стоимости недвижимости, приходящаяся на сельскохозяйственные земли, от общей рыночной стоимости недвижимости.

Если же недвижимость не включает здания или сооружения, а отчуждается недвижимость, состоящая из сельскохозяйственных земель и лесов или других земель, таких как болота, земля под водой, законопроект предусматривает, что освобождение от ПНН применяется к сельскохозяйственной земле пропорционально доле ее рыночной стоимости в общей рыночной стоимости недвижимости согласно оценке сертифицированного оценщика недвижимости или, если налогоплательщик не имеет такой оценки, пропорционально той площади земли, которая по назначению является землей для сельского хозяйства.