В 2022 году планируется обеспечить охват первичной вакцинацией 75%-90% и 80% бустерной вакцинацией

В следующем году предполагается обеспечить охват первичной вакцинацией от 75% до 90% и 80% — бустерной вакцинацией, говорится в рассмотренном правительством информационном докладе "О вакцинации против Covid-19 в 2022 году".

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В сфере вакцинации от Covid-19 в 2022 году поставлены несколько целей, включая охват первичной вакцинацией 75% и 90% для населения в возрасте 60 лет и старше. Также планируется достичь 80% охвата бустерной вакцинацией населения, получившего первичную вакцинацию, и обеспечить наличие соответствующих вакцин для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Латвия подала заявку на вакцины от восьми производителей — Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, CureVac, Valneva, NovoVax, Sanofi GSK, пять из которых в настоящее время одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.

Чтобы обеспечить доступность вакцин по всей Латвии, будет продолжена существующая система логистики вакцин с центральным складом, одним поставщиком логистических услуг в Риге, Рижском регионе, Курземе и Земгале и еще одним поставщиком логистических услуг в Видземе и Латгале.

Для обеспечения первичной вакцинации людей, особенно в возрастной группе от 60 лет, а также бустерной вакцинации на 2022 год запланированы различные мероприятия, например, медицинский персонал будет обращаться к непривитым пожилым людям старше 60 лет, к родственникам пожилых людей и к представителям различных социальных групп, которым доверяют пожилые.

В целях содействия первичной вакцинации Министерство здравоохранения также намеревается проводить информационные кампании в СМИ и в общественной среде, разъясняя важность и необходимость вакцинации для общественного здравоохранения. Также будет продолжена удобная и безопасная вакцинация детей от 5 до 11 лет.

Оценивая потребность в первичной и бустерной вакцинации, в 2022 году Министерство здравоохранения продолжит создание пунктов вакцинации в местах, где доступность вакцинации ниже. Планируется открыть два крупных центра вакцинации в Риге.

В следующем году продолжит работу центр телефонного обслуживания клиентов 8989.

Также в 2022 году министерство намерено улучшить решения в области информационных технологий, расширив работу сайта "manavakcina.lv".

В 2022 году из госбюджета выделено до 7,76 миллиона евро на организацию процесса вакцинации.