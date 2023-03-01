В 2022 году в Латвии немного увеличилось количество преступлений: что совершают чаще, а что реже

В прошлом году в стране несколько увеличилось количество зарегистрированных преступлений, что в основном связано с ростом количества мелких краж, сообщает Госполиция.

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Прошлый год был одним из самых сложных за время существования Госполиции. Было много вызовов, однако мы по-прежнему живем в безопасной стране, заявил начальник Госполиции Арманд Рукс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 33 821 преступление, что на 3% больше, чем годом ранее.

Несмотря на небольшой рост в прошлом году, количество зарегистрированных преступлений уже несколько лет снижается. Например, в 2020 году было зарегистрировано 38 767 преступлений.

В прошлом году Госполиция начала 30 377 уголовных процессов, что на 1 294 больше, чем годом ранее. Это связано с тем, что в прошлом году значительно увеличилось количество мелких краж.

В целом за прошлый год количество особо тяжких преступлений уменьшилось на 21%. В то же время в этой категории наблюдается рост таких преступлений, как растрата, отмывание денег, изнасилование и сексуальное насилие.

Увеличение количества преступлений сексуального характера связано с тем, что общественность более активно сообщает о таких преступлениях, и из-за активной работы, когда при расследовании одного дела выявляются новые преступления.

Количество тяжких преступлений увеличилось на 0,6%. В этой категории рост возник за счет краж, изготовления фальшивых денег и насилия в отношении несовершеннолетних.

В категории менее тяжких преступлений количество преступлений увеличилось на 9,3% за счет краж, мошенничества и угроз взрыва.

В прошлом году полиция зарегистрировала 9803 подозреваемых, что на 343 человека меньше, чем годом ранее.

На пресс-конференции Рукс заявил, что доволен работой Госполиции, но из-за допущенных 10 мая у памятника в Пардаугаве ошибок этот день был не самым удачным в работе полиции.