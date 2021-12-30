В 2022 году в Риге вырастут расходы на вывоз несортированных отходов, горожан призывают сортировать мусор

Со следующего года в Риге вырастут тарифы на вывоз несортированного мусора, что связано с повышением налога на природные ресурсы, а также со строительством новой инфраструктуры полигона и началом эксплуатации завода по переработке биоразлагаемых отходов в Getliņi. Самоуправление проводит предварительную работу, чтобы жители могли снизить расходы, сортируя отходы.

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Единственный выход снижения роста расходов — сортировка

"Утилизировать наши отходы — дорогое удовольствие. Налог на природные ресурсы растет и будет расти. Площадок для захоронения становится все меньше и меньше, а экологические требования ужесточаются. За утилизацию отходов придется платить все больше во всем мире, а не только в Латвии. Единственный выход из этого увеличения — сортировать отходы и уменьшить количество образующихся отходов, потому что населению не нужно платить за вывоз отсортированных отходов — упаковки, бумаги и стекла, а вывоз биоразлагаемых отходов (БИО) — это дешевле, чем вывоз бытовых отходов", — поясняет депутат Рижской думы Майрита Лусе, руководитель рабочей группы по сокращению и сортировке отходов: "По оценке предприятий, занимающихся утилизацией отходов, ответственная и тщательная сортировка может снизить счета как минимум на треть или почти наполовину, поэтому мы призываем всех, кто этого еще не делал, заняться сортировкой. Уже в этом году рижане сэкономили более 6 миллионов евро, если бы сортировали упаковку и стеклянную тару".

Самоуправление уже позаботилось об обязательном размещении контейнеров для смешанной упаковки (бумажной, пластиковой, металлической) рядом с многоквартирными домами (не менее 5 квартир) и контейнеров для стеклянной тары возле многоквартирных домов, в которых не менее 10 квартир. Правила, предусматривающие установку таких контейнеров, вступят в силу после одобрения Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Новые тарифы на вывоз бытовых и биоразлагаемых отходов

Повышение тарифов на утилизацию отходов в Риге — следствие решений, принятых Советом комиссии по коммунальным предприятиям (SPKC) 9 декабря 2020 года и 17 декабря 2021 года. Эти решения предусматривают повышение тариф на размещение несортированных городских отходов на полигоне Getlii — сначала с 1 января, а затем с 10 января. Тариф повышается на 87%.

Таким образом, с 10 января 2022 года затраты на управление несортированными бытовыми отходами в Риге увеличатся в среднем на 30%, а затраты на вывоз БИО-отходов величится в среднем на 40-50%. Это связано с большими инвестициями в строительство туннелей для компостирования на полигоне в Гетлини.

В договорах, заключенных Рижским самоуправлением с компаниями, занимающимися мусором, сказано, что вывоз этих отходов всегда должен быть более прибыльным, чем управление бытовыми отходами. Рижское самоуправление также активно поддерживает и поощряет внесение срочных изменений в Закон об обращении с отходами, который предусматривает удешевление и повышение рентабельности сортировки БИО-отходов, поскольку на них приходится в среднем половина всех отходов.

Изменения тарифов в Риге:

Рост тарифов не связан с ростом цен на электричество, топливо и так далее

Следует учитывать, что затраты на размещение бытовых отходов состоят из затрат, понесенных при размещении отходов на полигоне, а также затрат, понесенных компаниями по обращению с отходами при сборе и транспортировке отходов на полигон. Заявленное количество жильцов в квартире также влияет на стоимость вывоза мусора в многоквартирных домах.

Важно отметить, что, несмотря на рост цен на электроэнергию, топливо и другие товары, действующие в Риге компании по переработке отходов — Clean R, Eco Baltia Environment и Lautus Environment — не увеличили свои расходы, и повышение тарифов связано именно с расходами на захоронение отходов и увеличением налога на природные ресурсы. Подробная информация об изменениях в стоимости обращения с отходами и новой плате за управление отходами будет отправлена ​​клиентам самими компаниями.

Самоуправление напоминает, что установка и вывоз отсортированных контейнеров для мусора бесплатны. Вывоз отсортированных отходов, таких как смешанная упаковка (пластик, бумага, металл) и стеклянная упаковка (бутылки и банки), осуществляется бесплатно. Информацию о правильной сортировке мусора можно получить у старшего по дому или же представителя компании, занимающейся вывозом отходов.

О политике размещения и сортировки отходов в Риге

В ближайшие годы в Латвии вступит в силу ряд изменений в организации обращения с отходами — цели климатической нейтральности должны быть достигнуты на национальном уровне и уровне ЕС. Затраты на управление несортированными отходами будут продолжать расти, а сортировка и переработка мусора помогут снизить воздействие на окружающую среду и расходы в будущем, поэтому Рига начала ряд мероприятий по продвижению более доступной сортировки мусора.

В Рижском самоуправлении уже началось проектирование восьми пунктов сбора сортированных отходов, ведутся работы по расширению сети общественных пунктов сортировки и пересмотру сети мобильных пунктов сбора опасных отходов, а также разработке единого руководства по раздельной сортировке отходов в столице.