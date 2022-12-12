В 2023 году, чтобы пользоваться льготами на проезд в региональном общественном транспорте, нужна будет eID-карта

В следующем году изменится порядок использования льгот на проезд в региональном общественном транспорте. Чтобы воспользоваться льготами — нужно будет регистрировать eID-карту, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вместо множества удостоверений — eID-карта

Порядок использования установленных государством льгот по оплате проезда в региональном общественном транспорте будет модернизирован и упрощен. После модернизации системы пассажиры смогут пользоваться установленными государством льготами по тарифам на междугородние и пригородные автобусные и железнодорожные маршруты только при наличии действующей eID-карты. Другие удостоверия, например, инвалидов, многодетных, репрессированных, регионального общественного транспорта больше не потребуются. Планируется, что новая система заработает уже в первой половине 2023 года.

Запланированные изменения в первую очередь коснутся инвалидов первой и второй групп, лиц с инвалидностью до 18 лет, обладателей удостоверения Goda ģimene, политически репрессированных, участников движения национального сопротивления, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, на которых распространяются государственные льготы на проезд.

В стране около 280 000 жителей имеют право на установленные государством льготы на проезд в региональном общественном транспорте.

Кристианс Годиньш, председатель правления Автотранспортной дирекции объясняет, что новая система упростит использование льгот для пассажиров, так как людям потребуется только eID-карта, которую нужно будет зарегистрировать в пункте продажи билетов или у водителя.

"Все остальное система сделает сама, в том числе прочитает, на какую скидку имеет право человек. Пассажиру больше не нужно будет сообщать водителю транспорта о причитающейся льготе и не нужно будет предъявлять другие справки, которые часто исчезали, выцветали и их было трудно читать", — сказал LETA Годиньш.

С 1 мая eID-карта — обязательный документ

Со следующего года eID-карта станет документом, удостоверяющим личность для всех граждан и неграждан Латвии, достигших 15-летнего возраста. Годиньш пояснил, что Автотранспортная дирекция планирует внедрить новую систему присужения льгот в течение первого полугодия, чтобы у всех пассажиров было достаточно времени, чтобы получить или поменять eID-карту.

Пассажиры, у которых еще нет eID-карты, могут получить ее в любом из 29 отделов Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) в порядке очереди. Держатели eID-карт, выпущенных до 1 сентября 2019 года, также должны перейти на новую карту, поскольку на карты старого образца не загружено авторизованное приложение для идентификации (AIF), которое необходимо для получения льгот на проезд в региональном общественном транспорте.

Если eID-карта была оформлена в период с 2 сентября 2019 года по 27 декабря 2021 года, то необходимо активировать функциональное приложение, чтобы получить льготы на проезд. Любой пассажир, взяв с собой PIN-коды eID-карты, сможет сделать это как в Центрах обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), так и в филиалах Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) и в одном из единых центров обслуживания клиентов государства и самоуправлений. В случае утери PIN-кодов активировать eID-карту можно будет только в одном из отделений PMLP.

Все eID-карты, выпущенные с 28 декабря 2021 года, полностью готовы к получению льгот по оплате проезда в региональном общественном транспорте. Владельцы этих карт смогут получать все льготы, на которые они имеют право, используя свои eID-карты.

Напоминаем, что с 1 мая 2023 года eID-карта — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ документ, удостоверяющий личность гражданина или негражданина Латвии, начиная с 15 лет.