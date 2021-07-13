В 2023 году Министерство образования может полностью перенять управление госсредствами, выделяемыми на спорт
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Если в течение года на уровне негосударственных спортивных организаций не будут преодолены конфликты, с 1 января 2023 года Министерство образования и науки (МОН) может полностью перенять исполнение функций управления финансовыми потоками, направляемыми на спорт государством.

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МОН считает, что в ближайшем году в Латвии должна произойти консолидация негосударственных спортивных организаций, создано объединение таких организаций, которому государство сможет делегировать существенные функции в сфере административного и финансового управлений спортивной отраслью.

В случае, если в отрасли не будет устранена разрозненность организаций, МОН возьмет эти функции на себя.

Деньги на спорт выделяются ежегодно из госбюджета. Финансовые средства на спорт дают самоуправления, физические и юридические лица, члены самих спортивных организаций, есть и перечисления от международных спортивных федераций.

Из госбюджета деньги выделяются в основном на детско-юношеский спорт, а также Латвийскому Олимпийскому комитету и Латвийскому совету спортивных федераций.

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LETA

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Министерство образования
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