В 2023 году на здравоохранение остро необходимы дополнительно 173 млн евро
Foto: LETA

Сфере здравоохранения в 2023 году остро необходимы дополнительные 173,2 млн евро, следует из ответов Министерства здравоохранения на вопросы депутатов Союза зеленых и крестьян (СЗК).

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Вопросы о финансировании, необходимом в государственном бюджете на 2023 год для сферы здравоохранения, подали депутаты СЗК Виктор Валайнис, Аугуст Бригманис, Дайга Миериня, Янис Вуцанс, Харий Рокпелнис, Лига Козловска, Юрис Яковинс, Андрис Берзиньш, Лига Клявиня, Анита Браковска и Андрис Вилкс.

В ответе парламентариям Минздрав и предыдущий министр здравоохранения Даниэл Павлютс среди прочего указывают на меры, которые крайне необходимо подкрепить дополнительным финансированием. На перерасчет тарифов на медицинские услуги, которые в настоящее время не покрывают стоимость услуг, в следующем году потребуется 125,8 млн евро, отмечают в министерстве.

Эти средства необходимы для покрытия недостаточности элементов, составляющих тарифы, индексации основных ресурсов здравоохранения, в том числе энергоресурсов, и для практик семейных врачей. Также необходимо дополнительное финансирование для обеспечения питанием пациентов и финансирования лабораторных исследований.

Для обеспечения компенсируемых лекарств в 2023 году дополнительно необходимо около 25 млн евро и около 22,4 млн евро нужны для финансирования мер, связанных с последствиями пандемии "Covid-19".

Критически необходимое дополнительное финансирование для перечисленных трех позиций составляет вышеупомянутую сумму - приблизительно 173,2 миллиона евро.

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