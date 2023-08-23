В 2024 году может начать курсировать пассажирский поезд между Вильнюсом и Ригой

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что надеется на открытие движения пассажирского поезда между Вильнюсом и Ригой уже в 2024 году.

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"За более чем 30 лет независимости поезд с Латвией, у которой такая же колея, уже должен был появиться, и мы стремимся, чтобы Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) стартовали как можно скорее, с 2024 года. Нам удалось это сделать с Польшей, где колея другая, и мы надеемся, что нам удастся добиться успеха и с ближайшими балтийскими соседями", - сообщил Скуодис в комментарии для BNS в среду после встречи с руководителем компании пассажирских перевозок LTG Link Линасом Баужисом.

На встрече обсуждалось возобновление маршрутов поездов в Ригу и Даугавпилс.

Позже Скуодис не назвал BNS конкретного времени, когда может быть запущен пассажирский поезд между Вильнюсом и Ригой. Он сказал, что это потребует также действий со стороны Латвии, но не стал уточнять.

"Я вижу большие усилия, но я также вижу и политические вызовы, связанные с согласованием (маршрута - BNS) между разными странами и разными железными дорогами. Я хочу надеяться, что к началу года все действия будут совместными усилиями выполнены", - сказал Скуодис в интервью BNS перед заседанием правительства в среду.

"Это достаточно регулируемая система, и, к сожалению, у нас в Европе пока нет единого рынка в этой области", - добавил он.

По словам Скуодиса, Литва хотела бы, чтобы пассажирский поезд из Вильнюса в Ригу проходил через Шяуляй: "Просто была бы выше скорость и интенсивность движения".

Как сказал министр, для Литвы также актуален маршрут до Даугавпилса, откуда можно добраться до Риги.

Как сообщило Министерство транспорта Литвы, в начале этого года министры трех стран Балтии договорились о возможности открытия пассажирского железнодорожного сообщения между Вильнюсом, Ригой и Таллинном еще до строительства железной дороги с колеей европейского стандарта Rail Balticа.