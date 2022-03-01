В 2024 году уроки гражданской обороны станут обязательной частью школьной программы
Foto: LETA

Курс "Обучение государственной обороне" станет обязательной частью школьной программы в 2024 году, пояснила руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко на заседании комплексной подкомиссии Сейма по всеобъемлющей государственной обороне.

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На данный момент ведется планирование содержания, чтобы обеспечить включение различных вопросов безопасности, в том числе обучения гособороне, в обязательную общеобразовательную программу.

Как пояснила Вороненко, понимание безопасности в содержании образования, которому способствует нынешняя школьная система, поделена на три учебные группы — гражданская оборона, критическое мышление и медиаграмотность, а также государственность и гражданское участие.

Освоение гражданской обороны включает в себя три урока в неделю, модуль физической обороны и 140 учебных часов курса "Обучение государственной обороне".

Цель освоения критического мышления и медиаграмотности — научить детей отличать факты от мнений и, формировать собственное мнение, основанное на фактах.

Учебная программа по государственности и гражданскому участию будет способствовать гражданскому чувству у молодых людей как на городском, так и на национальном уровне. Кроме того, будет поощряться требование ко всем, оканчивающим среднюю школу, выполнять постоянную проектную работу, которая может быть исследовательской, творческой или общественной.

Вызовы при внедрении нового содержания образования заключаются в нехватке квалифицированных и подготовленных учителей, готовности школ и педагогов сосредоточиться на новых задачах и изменить подход к обучению, а также в недостатке качественных, подходящим молодежи учебных материалов.

Директор центра Яунсардзе Айвис Мирбахс пояснил, что Яунсардзе вместе с Министерством образования и науки и VISC начали продуктивное сотрудничество. Кроме того он добавил, что необходимо создать специальный буклет для молодежи о том, как вести себя в кризисной ситуации, добавив информацию о текущих военных действиях на территории Украины.

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