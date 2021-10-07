В 2025 году Даугавпилс, Елгава, Лиепая, Резекне и Вентспилс прирастут прилегающими краями
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На следующей неделе Сейм может рассмотреть поправки к Закону об административных территориях и обжитых местах, предусматривающие объединение городов — Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Резекне и Вентспилса — с прилегающими краями. В четверг Сейм отложил обсуждение этого вопроса.

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В четверг исключить этот законопроект из повестки дня попросили депутаты от Национального объединения и председатель комиссии Сейма по административно-трерриториальной реформе Юрис Пуце (АР!).

Как допустил заместитель председателя фракции Национального объединения в Сейме Янис Домбрава, в законопроект еще могут быть внесены поправки во втором чтении. Затем ожидается обсуждение как вопросов, связанных с центрами регионального значения, так и вопросов, связанных с тем, какие города и края объединять и в каком году — в 2025 или 2029 году.

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LETA

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Юрис Пуце Вентспилс Даугавпилс Елгава Лиепая Резекне Сейм Янис Домбрава
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