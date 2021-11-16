В 2070 году жить в Латвии не станет лучше. Так считает половина жителей страны
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Каждый второй житель Латвии — 50% населения — считает, что в 2070 году жизнь в Латвии не будет лучше, чем сейчас. Это показал опрос, проведенный SKDS. Итоги опроса были представлены на конференции Latvija 2070, организованной Латвийской торгово-промышленной камерой.

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29,6% респондентов думают, что через 50 лет мы будем жить даже хуже, чем сейчас, 20,4% думают, что примерно так же, как сейчас. Почти треть или 31,9% латышей считают, что уровень жизни в стране в 2070 году будет выше, чем сейчас, а 18,1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Наиболее оптимистично смотрят в будущее жители в возрасте от 25 до 34 лет — 41% из них отметили, что в 2070 году мы будем жить лучше, чем сейчас, а 28% респондентов в этой возрастной группе считают, что будет хуже.

36% респондентов с высшим образованием думают, что в 2070 году мы будем жить лучше, а 24% из них думают, что это хуже. В то же время 37% респондентов со средним или базовым образованием убеждены, что через 50 лет жизнь станет хуже. В свою очередь, 26% из них отмечают, что в Латвии будет лучше, чем сейчас.

Наиболее негативно оценивают будущее малообеспеченные респонденты — 41% из них думают, что в 2070 году мы будем жить хуже, чем сейчас. Только 18% таких жителей предполагают, что мы будем жить лучше.

Размышляя о том, какой будет жизнь в Латвии в 2070 году, жители проявляют беспокойство по поводу демографических проблем — низкой рождаемости, сокращения и старения населения. 46,6% респондентов назвали эту проблему как вызывающую наибольшую тревогу. Еще 20,6% говорят, что их беспокоят вопросы миграции, поскольку иммигранты приезжают из других стран, а 19,9% обеспокоены изменением климата. При этом 7,9% не беспокоит ни одна из этих проблем.

Почти половина или 47,9% респондентов считают, что для роста благосостояния Латвии в 2070 году необходимо прежде всего сосредоточиться на повышении уровня образования.

В ноябре этого года был проведен опрос "Взгляды населения на качество жизни в Латвии в 2070 году и определение планов и целей на будущее", в ходе которого были опрошены в Интернете 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

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LETA

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