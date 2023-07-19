В 23 средних школах Риги еще есть свободные места в 10-х классах
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Продолжается набор десятиклассников в муниципальные средние школы Риги. Несмотря на огромный ажиотаж, в 23 средних школах Риги, в том числе в одной гимназии, до сих пор есть свободные места.

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Со списком школ, где есть свободные места в 10-х классах, можно ознакомиться на муниципальном сайте Izglitiba.riga.lv.

Информация о местах в средних школах будет обновляться каждый рабочий день до 28 июля.

Школы, которые еще набирают десятиклассников, проанализировав процесс набора, предлагаемые углубленные курсы и другие аспекты, могут по согласованию с департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы внести изменения в условия приема.

Об условиях приема и свободных местах следует спрашивать в конкретных школах. Вот список школ, в которые можно записаться в 10-й класс:

  • Рижская Гризинькалнская средняя школа им. Гердера;
  • Пушкинский лицей;
  • Рижская 21-я средняя школа;
  • Рижская 25-я средняя школа;
  • Рижская 31-я средняя школа;
  • Рижская 33-я средняя школа;
  • Рижская 51-я средняя школа;
  • Рижская 71-я средняя школа;
  • Рижская 80-я средняя школа;
  • Рижская 88-я средняя школа;
  • Рижская 9-я средняя школа;
  • Рижская 92-я средняя школа;
  • Рижская 93-я средняя школа;
  • Рижская 95-я средняя школа;
  • Рижская средняя школа Аркадияс;
  • Рижская Имантская средняя школа;
  • Рижская Югловская средняя школа;
  • Рижская средняя школа им. Райниса;
  • Рижская средняя школа им. Рейнхольда Шмелинга;
  • Рижская Ринужская средняя школа;
  • Рижская Зиепниеккалнская средняя школа;
  • Рижская Золитудская гимназия;
  • Рижская литовская средняя школа.
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