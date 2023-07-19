В 23 средних школах Риги еще есть свободные места в 10-х классах

Продолжается набор десятиклассников в муниципальные средние школы Риги. Несмотря на огромный ажиотаж, в 23 средних школах Риги, в том числе в одной гимназии, до сих пор есть свободные места.
Со списком школ, где есть свободные места в 10-х классах, можно ознакомиться на муниципальном сайте Izglitiba.riga.lv.
Информация о местах в средних школах будет обновляться каждый рабочий день до 28 июля.
Школы, которые еще набирают десятиклассников, проанализировав процесс набора, предлагаемые углубленные курсы и другие аспекты, могут по согласованию с департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы внести изменения в условия приема.
Об условиях приема и свободных местах следует спрашивать в конкретных школах. Вот список школ, в которые можно записаться в 10-й класс:
- Рижская Гризинькалнская средняя школа им. Гердера;
- Пушкинский лицей;
- Рижская 21-я средняя школа;
- Рижская 25-я средняя школа;
- Рижская 31-я средняя школа;
- Рижская 33-я средняя школа;
- Рижская 51-я средняя школа;
- Рижская 71-я средняя школа;
- Рижская 80-я средняя школа;
- Рижская 88-я средняя школа;
- Рижская 9-я средняя школа;
- Рижская 92-я средняя школа;
- Рижская 93-я средняя школа;
- Рижская 95-я средняя школа;
- Рижская средняя школа Аркадияс;
- Рижская Имантская средняя школа;
- Рижская Югловская средняя школа;
- Рижская средняя школа им. Райниса;
- Рижская средняя школа им. Рейнхольда Шмелинга;
- Рижская Ринужская средняя школа;
- Рижская Зиепниеккалнская средняя школа;
- Рижская Золитудская гимназия;
- Рижская литовская средняя школа.