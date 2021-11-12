В 37 случаях из-за непривитых педагогов в школах Риги нарушен учебный процесс

Из-за того, что некоторые педагоги отказались вакцинироваться, в 37 случаях в школах столицы нарушен учебный процесс, подтвердил глава Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 15 ноября, напомним, к работе допускаются учителя, которые могут предъявить сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь.

По словам Крастиньша, из примерно 7 500 педагогов муниципальных школ Риги 235 учителей заявили, что не вакцинируются. Однако уход большинства педагогов не создает проблем для учебного процесса, поскольку найдены способы замещения учителей.

Однако в 37 случаях школы не смогли решить проблему ухода педагогов, и возникнут ситуации, когда учебный процесс будет нарушен, признал Крастиньш.

По информации сайта вакансий Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, в школах столицы по положению на 12 ноября требовались: 22 учителя начальной школы, 21 учитель латышского языка, 20 учителей английского языка, 13 учителей математики, 11 учителей компьютерных знаний, 8 учителей русского языка. Количество вакансий по остальным учителям-предметникам колеблется в пределах от 1 до 6 свободных рабочих мест.