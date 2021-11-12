В 37 случаях из-за непривитых педагогов в школах Риги нарушен учебный процесс
Foto: Shutterstock

Из-за того, что некоторые педагоги отказались вакцинироваться, в 37 случаях в школах столицы нарушен учебный процесс, подтвердил глава Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 15 ноября, напомним, к работе допускаются учителя, которые могут предъявить сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь.

По словам Крастиньша, из примерно 7 500 педагогов муниципальных школ Риги 235 учителей заявили, что не вакцинируются. Однако уход большинства педагогов не создает проблем для учебного процесса, поскольку найдены способы замещения учителей.

Однако в 37 случаях школы не смогли решить проблему ухода педагогов, и возникнут ситуации, когда учебный процесс будет нарушен, признал Крастиньш.

По информации сайта вакансий Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, в школах столицы по положению на 12 ноября требовались: 22 учителя начальной школы, 21 учитель латышского языка, 20 учителей английского языка, 13 учителей математики, 11 учителей компьютерных знаний, 8 учителей русского языка. Количество вакансий по остальным учителям-предметникам колеблется в пределах от 1 до 6 свободных рабочих мест.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Дети Вакцинация Школа
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту