В 40% самоуправлений убедительную победу одержали действующие руководители
Foto: F64

В двух пятых местных самоуправлений убедительную победу на выборах одержали действующие руководители, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

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Выборы прошли вчера в 40 латвийских самоуправлениях, и в 16 из них более половины мандатов получили нынешние лидеры краев, и им не нужно искать поддержки других партий для создания коалиций и обеспечения большинства.

Более половины мандатов набрали список Гатиса Труксниса (Союз зеленых и крестьян, СЗК) в Юрмале, список Яниса Розенбергса ("Новое Единство") в Цесисском крае, список Эгила Хелманиса (Национальное объединение) в Огрском крае, список Андриса Бергса (Латвийская социал-демократическая рабочая партия) в Олайнском крае, список Раймонда Чударса ("Новое Единство") в Саласпилсском крае, список Угиса Митревица (Национальное объединение) в Сигулдском крае, список Вентса Арманда Крауклиса (Видземская партия) в Валкском крае и список Яниса Байкса ("Валмиере и Видземе") в Валмиерском крае.

В Курземе убедительные победы одержали список Инги Берзини ("Кулдигскому краю") в Кулдигском крае и список Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") в Вентспилсе.

В Латгале большинство голосов и в новом созыве получили список "Согласия" во главе с Александром Барташевичем в Резекне, список Гунара Упениекса (Крестьянский союз Латвии) в Краславском крае, список Андриса Вайводса ("Для развития Латвии") в Ливанском крае и список Эдгара Мекшса (СЗК) в Лудзенском районе.

Все упомянутые региональные политики и ранее возглавляли муниципалитеты соответствующих краев, однако некоторым из них пришлось конкурировать в более крупных, объединенных краях.

В выборах самоуправлений в Латвии приняли участие только 34% избирателей, имеющих право голоса.

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LETA

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LETA

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"Новое Единство" Союз "зеленых" и крестьян Национальное объединение Видземе "Для развития Латвии" Александр Барташевич Гатис Трукснис Курземе Резекне
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