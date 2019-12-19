В 50 км от латвийской границы констатирована вспышка оспы коз и овец, предупреждают об опасном мясе

В Пушкиногорском районе Псковской области России констатирована вспышка заболевания оспой овец и коз, поэтому Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) призывает латвийских животноводов, чьи хозяйства находятся поблизости, соблюдать осторожность.

Хозяйство, где была зарегистрирована вспышка заболевания, находится на расстоянии около 50 км от границы с Латвией.

В Латвии вспышек заболевания пока не зарегистрировано.

Оспа овец и коз является очень заразным вирусным заболеванием с высокой летальностью — погибают до 80% зараженных животных.

"Для предотвращения проникновения заболевания в Латвию на внешних границах Европейского союза (ЕС) с третьими странами проходит контроль живых животных и продуктов животного происхождения. Из России в ЕС не разрешается ввозить живых овец и коз, а также их мясо и мясопродукты ", — сообщает ПВС.