В Адажи демонтирован памятник советским воинам: самоуправление не имеет к этому никакого отношения

На минувшей неделе в Мадлиенской волости Огрского края был демонтирован памятный камень советским воинам. Однако, как оказалось, это не единственный памятник советской армии, который было решено демонтировать. В соцсетях появилась информация о том, что аналогичный памятник освободителям Риги подвергся демонтажу в Адажи.

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Публикация о демонтаже памятника в Адажи написал Александр Ржавин. Надпись на памятном камне была следующей: "Здесь с 6 по 11 октября 1944 г. находился командный пункт 1242-го стрелкового полка 374-й дивизии во время боев за освобождение Риги". По словам Ржавина, памятник был демонтирован в пятницу, 29 апреля.

Портал Delfi обратился за комментарием в Адажскую краевую думу. Представители самоуправления заявили, что они не причастны к демонтажу памятника.

"Место, где находился памятный камень советской армии, является не муниципальной, а частной землей. Это частная собственность, частная территория. Муниципалитет не имеет юридических прав действовать на частной территории, а также самоуправление не организовывало снятие камня или его демонтаж. Частный владелец также не проинформировал муниципалитет о том, что намерен демонтировать памятный камень", — пояснила представительница Адажской краевой думы Моника Гриезне.

Как сообщалось ранее, Огрская краевая дума приняла решение о демонтаже пяти памятников советской армии на своей административной территории.

Также идут дискуссии о возможном демонтаже Памятника освободителям в Риге. Так, спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце в интервью программе "900 секунд" заявила, что у нее нет никаких сомнений в том, что памятник в парке Победы будет снесен.