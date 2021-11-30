В Адажи для школьников на удаленке введут продуктовые карточки

Дума Аджаского края приняла решение создать продуктовые карточки для школьников, которые вынуждены учиться на удаленке, свидетельствует информация на домашней странице самоуправления.

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Карточки будут обеспечены за каждый учебный день, когда ребенка не было в школе и их можно будет отоварить в продуктовом магазине. Карточка будет действительна до 31 августа 2022 года. Магазин, где можно будет совершать покупки, выберут в процессе конкурса.

Если ребенок ушел на удаленку, то продуктовую карточку сможет получить один из родителей. На карточку будет начислена определенная сумма: для учащихся 1-4 классов Адажской средней школы 1,55 евро за каждый учебный день, для учащихся 1-4 классов Царникавской основной школы - 1,42 евро, для учащихся 5-9 классов Царникавской школы - 2,06 евро.