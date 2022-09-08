В Адажи острая нехватка учителей: физику преподают из Мадоны, у некоторых классов нет уроков географии

В Адажской средней школе по-прежнему есть еще пять вакансий педагогов. По этой причине уроки латышского языка и математики проходят за счет дополнительной нагрузки на учителей, а физика препопадается дистанционно из Мадоны. Тем временем, у некоторых классов вообще нет уроков географии и музыки. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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В Адажской средней школе учебный год начался для нескольких классов без уроков географии и музыки. Латышский язык и математика доступны только потому, что существующие учителя согласились работать с дополнительной нагрузкой.

"География и музыка для нас на данный момент являются самыми критическими, где не было возможности увеличить нагрузку на учителей во всех группах классов. Поэтому эти предметы в настоящее время преподаются не во всех группах классов", — сказала заместительница директора Адажской средней школы Айга Микасенока.

Почти все 9-е классы в этом семестре остались без уроков физики, которые временно согласился компенсировать учитель из Мадоны. Таким образом, физика для этих занятий может проходить только дистанционно. Между тем, к удаленному занятию по информатике вынуждены подключаться не несколько классов, а несколько школ. О каком индивидуальном подходе может идти речь?

Бывший учитель физики Адажской средней школы Екабс Кригертс, который в этом году вместе с семьей переехал в Мадону, согласился преподавать физику до тех пор, пока не будет найден другой педагог. Он привел простой пример: если бы он заварил чай в Мадоне, школьники в Адажи не смогли бы потрогать напиток — горячий он или холодный — или попробовать его через экран.

"Вопрос в молодых людях и их знаниях. Получают ли они их? Чувствуют ли они, какой это чай? Я могу им сказать. Но если делать упор на практическую деятельность, то это вообще не решение", — отметил учитель.

Все педагоги школы еще не приняли решение о предстоящей забастовке, в том числе и Екабс Кригертс. Скорее, он считает, что участие в забастовке было бы правильным путем: "Чего мы в Латвии пока не поняли, так это того, что учитель уже помогает расти будущему. Но почему учитель должен чувствовать себя низшим классом? Почему он не может позволить себе новую машину или заплатить по счетам?".

У Кригертса есть коллеги, которые не будут участвовать в забастовке, поскольку не могут себе позволить финансово обойтись без доходов. Хотя забастовка означала бы паузу в образовании и хаос, оставлять все так, как есть, нельзя, отметили родители, состоящие в школьном совете.

Как сообщалось ранее, на последнем заседании комиссии, призванной удержать педагогов от забастовки путем прихода к компромиссу в вопросе повышения зарплат, договоренность не достигнута. В связи с этим Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) организует забастовку.

До 12 сентября LIZDA планирует подать необходимые документы для проведения забастовки, однако глава профсоюза Инга Ванага напоминает, что у политиков еще есть возможность предотвратить забастовку. По словам главы LIZDA, процедура забастовки будет остановлена ​​только в том случае, если в правительстве будут приняты определенные решения в поддержку высказанных LIZDA требований.

Забастовка педагогов должна начаться 19 сентября.