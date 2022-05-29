В Адажи прошли военные учения Сил специальных операций Kadars-2022
Foto: Aizsardzības ministrija

27 и 28 мая на полигоне Адажи прошли военные учения "Kadars 2022" под руководством Командования специальных операций.

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Сценарий учений предусматривал скрытное проникновение подразделений специального назначения в тыл предполагаемого противника для уничтожения средств ПВО и боевой техники. Подразделения, участвовавшие в учениях, тренировались и отрабатывали умение вести тактические операции скрытно, в том числе с использованием мобильных платформ и средств поддержки.

В ходе учений совместно с бойцами Командования специальных операций военнослужащие 54-го батальона боевого обеспечения 2-й Видземской бригады Земессардзе привлекались к выполнению конкретных учебных задач, обучению и укреплению взаимодействия между различными подразделениями Национальных вооруженных сил.

Регулярное проведение военных учений в Латвии с привлечением различных подразделений Национальных вооруженных сил играет важную роль в практической тренировке и укреплении общего потенциала национальной обороны и подготовке к реагированию на угрозы безопасности, отмечают в штабе НВС.

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