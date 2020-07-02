В Адажской начальной школе установлен тепловизор
Foto: Baltijas Elektro Sabiedrība

В Адажской начальной школе при входе у работников и учеников будут проверять температуру тела при помощи тепловизора, сообщили порталу DELFI в предприятии Baltijas Elektro Sabiedrība, установившем прибор.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Председатель думы Адажского края Марис Спринджукс указал, что тепловизор является подарком школе от предприятия. На данный момент школа тестирует прибор. Он будет работать удаленно. Если тепловизор зафиксирует, что у кого-то из входящих повышена температура, то он подаст сигнал администратору школы, который будет действовать согласно процедуре.

Директор Адажской средней школы Чеслав Батня сообщил, что до конца лета школа разработает порядок идентификации детей и персонала с повышенной температурой. По его мнению, это поможет снизить распространение не только нового коронавируса, но и многих других инфекций.

Член правления Baltijas Elektro Sabiedrība Эдгарс Бегхольцс указал, что такие же системы сейчас работают на железнодорожных станциях в Италии и рассчитаны на большие массы людей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form