В Адажской начальной школе установлен тепловизор

В Адажской начальной школе при входе у работников и учеников будут проверять температуру тела при помощи тепловизора, сообщили порталу DELFI в предприятии Baltijas Elektro Sabiedrība, установившем прибор.

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Председатель думы Адажского края Марис Спринджукс указал, что тепловизор является подарком школе от предприятия. На данный момент школа тестирует прибор. Он будет работать удаленно. Если тепловизор зафиксирует, что у кого-то из входящих повышена температура, то он подаст сигнал администратору школы, который будет действовать согласно процедуре.

Директор Адажской средней школы Чеслав Батня сообщил, что до конца лета школа разработает порядок идентификации детей и персонала с повышенной температурой. По его мнению, это поможет снизить распространение не только нового коронавируса, но и многих других инфекций.

Член правления Baltijas Elektro Sabiedrība Эдгарс Бегхольцс указал, что такие же системы сейчас работают на железнодорожных станциях в Италии и рассчитаны на большие массы людей.